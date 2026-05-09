Ekstraklasa: Widzew Łódź pokonuje Lechię Gdańsk. Co zadecydowało o trzech golach w pierwszej połowie?

Skuteczna ofensywa Widzewa Łódź w pierwszej połowie

Sebastian Bergier otworzył wynik spotkania dla Widzewa Łódź już w dziesiątej minucie gry, precyzyjnym strzałem głową. To wczesne trafienie szybko zapewniło gospodarzom komfortowe prowadzenie i ustawiło rytm całej pierwszej połowy. Niespełna dwadzieścia minut później, w 28. minucie, ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, podwyższając przewagę swojej drużyny na 2:0.

Przed przerwą, w 37. minucie, na listę strzelców wpisał się także Steve Kapuadi, który zdobył trzecią bramkę dla Widzewa. Dzięki temu trafieniu, łódzka drużyna zakończyła pierwszą połowę z imponującym wynikiem 3:0, co znacząco wpłynęło na dalszy przebieg meczu. Wysoka skuteczność Widzewa w ofensywie była kluczowa w budowaniu tak wyraźnego prowadzenia.

Lechia Gdańsk odrabia straty i kto otrzymał kartki?

Jedyną bramkę dla Lechii Gdańsk w tym meczu zdobył Iwan Żelizko w 66. minucie spotkania, dając nadzieję na zmniejszenie rozmiarów porażki. Było to trafienie, które na moment ożywiło nadzieje gdańskiej drużyny na bardziej korzystny rezultat. Mimo starań, Lechia nie zdołała jednak odwrócić losów spotkania, a wynik pozostał niezmieniony.

Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka musiał sięgnąć po żółte kartki dla zawodników obu drużyn, upominając Carlosa Isaaca, Juljana Shehu i Bartłomieja Pawłowskiego z Widzewa oraz Iwana Żelizkę i Bartłomieja Kłudkę z Lechii. Dodatkowo, w 89. minucie Juljan Shehu z Widzewa Łódź otrzymał czerwoną kartkę za drugie żółte upomnienie, opuszczając boisko. Spotkanie obejrzało 17 866 widzów.

Szczegółowe składy Widzewa i Lechii na mecz

Widzew Łódź wystąpił w składzie: Bartłomiej Drągowski – Carlos Isaac (od 46. Marcel Krajewski), Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Samuel Kozlovsky – Fran Alvarez (od 83. Bartłomiej Pawłowski), Juljan Shehu (od 83. Lindon Selahi), Emil Kornvig – Angel Baena (od 78. Stelios Andreou), Sebastian Bergier (od 87. Andi Zeqiri), Mariusz Fornalczyk. Trener dokonywał zmian, aby utrzymać dynamikę gry i reagować na sytuację na boisku.

Lechia Gdańsk zagrała w składzie: Alex Paulsen – Bartłomiej Kłudka, Maksym Diaczuk (od 90. Michał Głogowski), Matej Rodin, Matus Vojtko – Camilo Mena, Rifet Kapić (od 65. Anton Carenko), Iwan Żelizko, Aleksandar Cirković – Kacper Sezonienko (od 46. Tomasz Neugebauer), Tomas Bobcek. Wprowadzone zmiany miały na celu odświeżenie ofensywy i wzmocnienie środka pola gdańskiej drużyny, jednak nie przyniosły pożądanego efektu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.