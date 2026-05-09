Jan Bednarek zaatakowany we własnym domu. Włamywacz sterroryzował nożem rodzinę polskiego piłkarza

Jan Bednarek nakrył złodzieja. Dramat reprezentanta Polski w Porto

Portugalska prasa informuje o niezwykle brutalnym incydencie w jednej z luksusowych dzielnic Porto. Reprezentant naszego kraju i obrońca miejscowego klubu FC Porto wszedł do swojej posiadłości wraz z bliskimi w piątek około godziny 21: 30. Wewnątrz zastali nieproszonego gościa. Spokojny powrót z miasta błyskawicznie przerodził się w wyjątkowo niebezpieczną sytuację.

Uzbrojony napastnik w domu Jana Bednarka. Straty sięgają 650 tysięcy złotych

Dziennikarze serwisu Record podali, że złodziej był całkowicie przygotowany na ewentualne spotkanie z właścicielami. Kiedy tylko zauważył wchodzącą rodzinę polskiego zawodnika, natychmiast wyciągnął nóż i zaczął grozić przerażonym domownikom. Przestępca działał bardzo stanowczo i w pośpiechu przeszukiwał kolejne pomieszczenia w poszukiwaniu luksusowych przedmiotów. Życie i zdrowie bliskich piłkarza znalazło się w ogromnym niebezpieczeństwie.

Włamywacz ostatecznie ukradł cenną biżuterię oraz inne kosztowności. Straty oszacowano na około 150 tysięcy euro. W przeliczeniu daje to równowartość blisko 650 tysięcy złotych. Po opróżnieniu skrytek mężczyzna uciekł z willi, a na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Portugalska policja prowadzi obecnie intensywne śledztwo i poszukuje sprawcy zuchwałego napadu.

Ostatecznie żaden z członków rodziny nie odniósł fizycznych obrażeń ciała. Tak drastyczne spotkanie z uzbrojonym bandytą pozostawiło jednak u domowników ogromny ślad na psychice. Mimo gigantycznego stresu i nieprzyjemnych okoliczności polski obrońca podjął decyzję o spędzeniu nocy w zaatakowanej posiadłości.

Piątkowe wydarzenia mocno kontrastują z wcześniejszą aktywnością rodziny. Zaledwie parę godzin przed wtargnięciem intruza żona sportowca relacjonowała w internecie wspólne wyjście do galerii sztuki współczesnej. Nic nie zapowiadało wówczas, że zwykły wieczór w Porto zamieni się w desperacką walkę o własne bezpieczeństwo.

