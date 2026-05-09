Mistrzostwa Świata 2026 z trzema ceremoniami otwarcia. Co sprawiło, że FIFA podjęła taką decyzję?

Meksyk zainauguruje Mistrzostwa Świata 2026

Inauguracja Mistrzostw Świata 2026 rozpocznie się 11 czerwca w Meksyku, gdzie przed spotkaniem gospodarzy z RPA odbędzie się pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Wśród artystów, którzy uświetnią wydarzenie, znajdzie się nagrodzony Grammy meksykański zespół popowy Mana. FIFA potwierdziła także udział takich gwiazd jak Tyla, Alejandro Fernandez oraz Belinda, co zapowiada spektakularne widowisko. Widzowie będą mieli okazję podziwiać zarówno lokalne talenty, jak i międzynarodowe sławy podczas tego historycznego startu turnieju.

"Koncert będzie promował kulturę Meksyku i wystąpią artyści rdzennej ludności oraz przedstawiciele nowoczesnego folkloru" – można przeczytać w komunikacie FIFA.

Ceremonie otwarcia w Kanadzie i USA

Drugi dzień otwarcia, 12 czerwca, przyniesie dwie kolejne ceremonie, z których jedna odbędzie się w Toronto. Kanadyjska inauguracja poprzedzi mecz grupy eliminacyjnej pomiędzy Kanadą a Bośnią i Hercegowiną. Wystąpią tam znani artyści, w tym Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara oraz William Prince, którzy zapewnią niezapomniane muzyczne wrażenia. FIFA podkreśliła, że wydarzenie będzie celebrować różnorodność kulturową kraju-gospodarza, inspirując się motywami mozaiki.

"Inspirowana mozaiką nowa interpretacja Pucharu Mistrzostw Świata FIFA odzwierciedli różnorodność i wspólnotę Kanady" – poinformowała FIFA.

Tego samego dnia, 12 czerwca, w Los Angeles odbędzie się trzecia ceremonia otwarcia, poprzedzająca mecz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. Na scenie pojawi się światowej sławy amerykańska gwiazda popu Katy Perry, obok Anitty, LISY i Tyli. Organizatorzy zapowiadają show o niezwykle dynamicznym charakterze, które ma odzwierciedlać rozmach i kulturową potęgę całego turnieju. To wydarzenie z pewnością przyciągnie uwagę milionów widzów na całym świecie.

"Koncert ma na celu zapewnienie widowiska o wysokiej energii, odzwierciedlającego skalę, ambicję i siłę kulturową samego turnieju" – można przeczytać w komunikacie FIFA.

Warto zaznaczyć, że Mistrzostwa Świata 2026 to dopiero drugi przypadek w historii, gdy turniej jest współorganizowany przez więcej niż jeden kraj. Poprzednio, w 2002 roku, rolę współgospodarzy pełniły Korea Południowa i Japonia, lecz wówczas zorganizowano tylko jedną ceremonię otwarcia w Seulu. Decyzja o trzech oddzielnych wydarzeniach podkreśla wyjątkowość nadchodzącego mundialu. To rozłożenie uroczystości ma na celu pełniejsze zaangażowanie każdego z krajów-gospodarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.