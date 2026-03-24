Fryderyki 2026 - kiedy i gdzie odbędzie się gala? Jak będzie można ją obejrzeć?

Adrian Rybak
2026-03-24 15:42

Fryderyki 2026 wywołują wiele emocji. To najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce. Przez wiele osób nazywane są "polskimi Grammy". Niedawno poznaliśmy nominacje i wszyscy fani muzyki zastanawiają się, kiedy poznamy zwycięzców. Data jest już znana. Kiedy Fryderyki 2026?

Fryderyki 2026 - kto ma szanse na nagrody?

Fryderyki 2026 zostaną rozdane już wiosną. Na najważniejszą galę muzyczną w Polsce czekają fani, ale przede wszystkim nominowani artyści. W tamtym roku królem wieczoru okazał się Krzysztof Zalewski, który zgarnął kilka nagród, w tym za artystę roku. Kto w tym roku może liczyć na taki sukces? 24 marca 2026 ZPAV ogłosił listę nominowanych do tegrocznych Fryderyków. Pojawiły się na niej takie gwiazdy jak Quebonafide, Sanah, Sobel, Zalia, Pezet, a także osobistości znane z telewizji jak Maryla Rodowicz, Kuba Badach czy Wiktor Dyduła. Są nawet akcenty eurowizyjne z polskich preselekcji - Basia Giewont i Chrust. Kiedy dowiemy się, kto wygra? Dowiedzieliśmy się już, kiedy odbędzie się gala muzyki rozrywkowej Fryderyków 2026.

Fryderyki 2026 - kiedy i gdzie?

Ogłoszenie nominacji do Fryderyków 2026 odbyło się 24 marca i tego dnia dowiedzieliśmy się też, kiedy odbędzie się gala muzyki rozrykowej. Prowadząca konferencji prasowej - Gabi Drzewiecka - poinformowała, że wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Gala zostanie zorganizowana w Warszawie, co jest sporą zmianą. W poprzednich latach Fryderyki były organizowane głównie na południu Polski, w takich miastach jak Kraków, Katowice czy Gliwice. W tym roku statuetki zostaną rozdane w samej stolicy Polski. W którym miejscu dokładnie? Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o obiekcie. Więcej informacji ma zostać podanych wkrótce.

Fryderyki
Galeria zdjęć 20

Fryderyki 2026 - gdzie oglądać? 

Podobnie jak rok temu Fryderyki będą transmitowane przez Telewizję Polską. Gala będzie do obejrzenia na antenie TVP1 lub TVP2. Dokładny kanał zostanie uzgodniony później.

Radio ESKA Google News
Fryderyki
Warszawa
TVP