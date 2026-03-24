Fryderyki 2026 - kiedy i gdzie odbędzie się gala? Jak będzie można ją obejrzeć?

Fryderyki 2026 - kto ma szanse na nagrody?

Fryderyki 2026 zostaną rozdane już wiosną. Na najważniejszą galę muzyczną w Polsce czekają fani, ale przede wszystkim nominowani artyści. W tamtym roku królem wieczoru okazał się Krzysztof Zalewski, który zgarnął kilka nagród, w tym za artystę roku. Kto w tym roku może liczyć na taki sukces? 24 marca 2026 ZPAV ogłosił listę nominowanych do tegrocznych Fryderyków. Pojawiły się na niej takie gwiazdy jak Quebonafide, Sanah, Sobel, Zalia, Pezet, a także osobistości znane z telewizji jak Maryla Rodowicz, Kuba Badach czy Wiktor Dyduła. Są nawet akcenty eurowizyjne z polskich preselekcji - Basia Giewont i Chrust. Kiedy dowiemy się, kto wygra? Dowiedzieliśmy się już, kiedy odbędzie się gala muzyki rozrywkowej Fryderyków 2026.

Fryderyki 2026 - kiedy i gdzie?

Ogłoszenie nominacji do Fryderyków 2026 odbyło się 24 marca i tego dnia dowiedzieliśmy się też, kiedy odbędzie się gala muzyki rozrykowej. Prowadząca konferencji prasowej - Gabi Drzewiecka - poinformowała, że wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Gala zostanie zorganizowana w Warszawie, co jest sporą zmianą. W poprzednich latach Fryderyki były organizowane głównie na południu Polski, w takich miastach jak Kraków, Katowice czy Gliwice. W tym roku statuetki zostaną rozdane w samej stolicy Polski. W którym miejscu dokładnie? Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o obiekcie. Więcej informacji ma zostać podanych wkrótce.

Fryderyki 2026 - gdzie oglądać?

Podobnie jak rok temu Fryderyki będą transmitowane przez Telewizję Polską. Gala będzie do obejrzenia na antenie TVP1 lub TVP2. Dokładny kanał zostanie uzgodniony później.