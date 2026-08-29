Nadia Urbanowicz w Hotel Paradise 13. Kim jest uczestniczka, która nie boi się ostrej rywalizacji?

Kim jest Nadia Urbanowicz? Energiczna wrocławianka, która nie zamierza nikogo udawać

Nadia ma 20 lat, pochodzi z Wrocławia i zdecydowanie unika utartych schematów. Otwarcie przyznaje, że ma w sobie duszę chłopczycy. Zamiast spędzać długie godziny w salonach kosmetycznych, woli wyskoczyć z paczką znajomych do ulubionego baru. Na co dzień umiejętnie łączy naukę z obowiązkami zawodowymi – studiuje marketing i pracuje jako recepcjonistka.

Uczestniczka nowej edycji randkowego show to wulkan energii, który nie znosi samotności. Każdą wolną chwilę spędza w gronie przyjaciół lub rozmawiając z nimi przez telefon. Nadia jest szczera do bólu, nigdy nie gryzie się w język i nie pozwala, by ktokolwiek narzucał jej swoje zdanie. Wnosi do towarzystwa potężną dawkę spontaniczności i bardzo specyficzne, ostre poczucie humoru.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Bolesne zdrady i rygorystyczne wymagania. Kto ma szansę zdobyć jej serce?

Mimo młodego wieku wrocławianka ma za sobą spory bagaż doświadczeń emocjonalnych. Przeżyła dwa poważne związki, z których ten drugi mocno wpłynął na jej obecne podejście do mężczyzn. Partner wielokrotnie ją zdradzał, przez co Nadia stała się osobą bardzo nieufną, bywa zazdrosna i ma tendencję do kontrolowania sytuacji. To sprawia, że zbudowanie z nią relacji w programie może być sporym wyzwaniem.

Co ciekawe, Nadia uwielbia flirtować, ale robi to w bardzo nieoczywisty sposób. Czasem rzuca żartobliwe zaczepki, a czasem po prostu ostentacyjnie ignoruje swojego adoratora. Aby w ogóle zwrócić jej uwagę, trzeba spełnić trzy kluczowe warunki: kandydat musi być wysoki, mieć proste zęby i płynnie posługiwać się językiem angielskim. Półśrodki w jej przypadku absolutnie nie wchodzą w grę.

20

Taniec, media społecznościowe i specyficzny styl flirtowania

Poza życiem zawodowym i studiami 20-latka aktywnie rozwija swoje kanały w mediach społecznościowych oraz trenuje taniec. Ta artystyczno-kreatywna strona jej osobowości idealnie dopełnia wizerunek dziewczyny, która doskonale wie, czego chce. Wchodząc do „Hotelu Paradise”, Nadia jest zdeterminowana, by pokazać swoją prawdziwą twarz i nie ulegać presji otoczenia.

Jej bezkompromisowość i nonszalancja mogą okazać się zarówno jej największą bronią, jak i powodem wielu rajskich konfliktów. Jedno jest pewne – w obecności Nadii o nudzie nie ma mowy, a jej rywalki i telewizyjni partnerzy będą musieli mieć się na baczności.

Gdzie i kiedy oglądać program Hotel Paradise 13 z udziałem Nadii?

„Hotel Paradise” to uwielbiane przez widzów reality show, w którym grupa atrakcyjnych singli walczy o miłość, lojalność i wielkie pieniądze. Zasady są proste: by przetrwać Rajskie Rozdanie i uniknąć wymeldowania, trzeba znaleźć dla siebie partnera. Z udziałem tak wyrazistych i bezkompromisowych postaci jak Nadia, 13. sezon zapowiada się jako prawdziwy emocjonalny rollercoaster.

Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55. Kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze. Regularne zmagania uczestników nowej edycji będzie można śledzić od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenach TVN oraz TVN7.