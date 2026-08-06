Będzie nowy Rajski Reporter w Hotelu Paradise. Ruszyły spekulacje, kto nim zostanie

Hotel Paradise 13 - co wiadomo o zmianach?

Emisja Hotelu Paradise 13 wyjątkowo rozpocznie się szybciej - emisję pierwszych dwóch odcinków zaplanowano na weekend, w sobotę 29 sierpnia i w niedzielę 30 sierpnia 2026 roku o godz. 20.55 w TVN i TVN7. Kolejne odcinki już na stałe będą pokazywane od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.

Jedną z największych zmian był powrót na sezon Klaudii El Dursi. Jak udało się dowiedzieć portalowi VOX FM, początkowo miała ona prowadzić program na zmianę (co sezon) razem z Edytą Zając. W trakcie nagrać do 13. edycji Klaudia El Dursi musiała powrócić do Polski i w programie ma ją zastąpić ponownie Zając. Zbiegło się to wszystko w czasie z ogłoszeniem nowej roli modelki polsko-libijskiego pochodzenia. Klaudia El Dursi od jesieni 2026 będzie jedną z prowadzących "Top Model" w TVN. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób dojdzie w programie do zmiany prowadzących.

Nie podano jeszcze liczby odcinków, daty finału czy dokładnej listy uczestników. Wiadomo natomiast, że odcinki zostały nagrane w rajskiej Tajlandii już wiosną 2026, chwilę po nagraniach do 12. edycji show.

Rusza Hotel Paradise 12

Nowi Rajscy Reporterzy w Hotelu Paradise 13

Rajscy Reporterzy pojawili się w 12. edycji programu, jednak nie byli oni widoczni stricte w programach. Zajmowali się oni głównie contentem w mediach społecznościowych, co było widać m.in. na Instagramie czy Facebooku "Hotel Paradise". Jak się okazało, Dominika i Kuba z 8. edycji nie zatrzymali swojej roli na stałe. Od 13. edycji będą nowi "Rajscy Reporterzy". Jak na razie TVN ogłasza to wielkimi ogólnikami. Ruszyła dosłownie giełda nazwisk wśród widzów!

Według nich, patrząc po kolorze włosów oraz wytatuowanych dłoniach - Rajską Reporterką może zostać Alex x 11. edycji Hotelu Paradise. W przypadku panów pojawiły się trzy osoby:

Bartek z 8. edycji,

Tymek z 10. edycji,

Milan z 11. edycji.

W przypadku tego ostatniego powątpienie może wynikać z tego, że mężczyzna obecnie współpracuje z Canal+ przy "Polska Shore". Wiele wskazuje na Bartka z 8. edycji po opisie TVN:

- Jedni go lubią, inni nie mogą go znieść. W HP wielu widzów uważało go za bad boya. Nie owija w bawełnę, mówi prosto z mostu i nigdy nie gra pod publiczkę. Jeśli ma coś do powiedzenia, powie to prosto w twarz - czytamy.

W innym nazwano go złoczyńcą, co wyklucza wielu uczestników, głównie dlatego, że sporo z nich nie było negatywnie odbieranych.