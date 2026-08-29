Miss USA jako 21-latka straciła wszystkie włosy! Teraz ma szansę wygrać tytuł Miss World [ZDJĘCIA]

Mary Sickler straciła włosy, brwi i rzęsy. Trudna historia Miss USA

Mary Sickler przeszła niezwykłą drogę. Pod koniec 2024 roku zaczęła nagle tracić włosy. Początkowo pojawiła się niewielka łysa plama, jednak z czasem straciła włosy na całym ciele, a także brwi i rzęsy. Zdiagnozowano u niej łysienie plackowate uogólnione – rzadką, uogólnioną formę łysienia. Początkowo ukrywała swój wygląd pod peruką, bo bała się oceny innych. Z czasem postanowiła jednak zaakceptować siebie i pokazać swoją prawdziwą twarz. W 2025 roku wystąpiła na finale Miss USA bez peruki, z efektownym nakryciem głowy. Podczas zgrupowania Miss World 2026 prezentuje ciekawe nakrycia głowy oraz różnorodne peruki. Wielu ekspertów uważa ją za czarnego konia i jedną z możliwych zwyciężczyń.

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Jej droga do finału Miss World 2026

Mary Sickler to amerykańska modelka i uczestniczka konkursów piękności pochodząca z Teksasu. W 2025 roku, mając 22 lata, zdobyła tytuł Miss Nevada USA, reprezentując Las Vegas. Wcześniej wielokrotnie startowała w konkursach: była m.in. pierwszą wicemiss Miss Texas USA 2025, drugą wicemiss Miss Texas USA 2024 oraz pierwszą wicemiss tego konkursu w 2023 roku. W 2022 roku startowała także w Miss Nebraska USA. W konkursie Miss USA 2025 zajęła 4. miejsce. Mary studiuje na Rice University, gdzie przygotowuje się do kariery prawniczej. Jej celem jest ukończenie studiów i rozpoczęcie nauki w szkole prawa. W 2026 roku została Miss World America i reprezentuje Stany Zjednoczone w konkursie Miss World 2026.

Miss World 2026 - kiedy i gdzie finał?

Wiadomo już, gdzie odbędą się wybory Miss Świata 2026. Tegoroczny konkurs odbędzie się w Azji. Gospodarzem wydarzenia będzie Wietnam. Finał odbędzie się w mieście Nha Trang. Gala odbędzie się w sobotę, 5 września.