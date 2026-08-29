Miss USA jako 21-latka straciła wszystkie włosy! Teraz ma szansę wygrać tytuł Miss World [ZDJĘCIA]

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-29 14:36

Już wkrótce zostanie wybrana nowa Miss Świata. Oczy wielu osób zwrócone są na kandydatkę ze Stanów Zjednoczonych. Mary Sickler zwraca na siebie uwagę charakterystycznym wyglądem, za którym stoją trudne przeżycia. Miss USA jako młoda kobieta z powodu choroby staciła włosy. Zrobiła z tego swój atut. Tak prezentuje się na zgrupowaniu przed finałem Miss World 2026.

Mary Sickler straciła włosy, brwi i rzęsy. Trudna historia Miss USA

Mary Sickler przeszła niezwykłą drogę. Pod koniec 2024 roku zaczęła nagle tracić włosy. Początkowo pojawiła się niewielka łysa plama, jednak z czasem straciła włosy na całym ciele, a także brwi i rzęsy. Zdiagnozowano u niej łysienie plackowate uogólnione – rzadką, uogólnioną formę łysienia. Początkowo ukrywała swój wygląd pod peruką, bo bała się oceny innych. Z czasem postanowiła jednak zaakceptować siebie i pokazać swoją prawdziwą twarz. W 2025 roku wystąpiła na finale Miss USA bez peruki, z efektownym nakryciem głowy. Podczas zgrupowania Miss World 2026 prezentuje ciekawe nakrycia głowy oraz różnorodne peruki. Wielu ekspertów uważa ją za czarnego konia i jedną z możliwych zwyciężczyń.

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Jej droga do finału Miss World 2026

Mary Sickler to amerykańska modelka i uczestniczka konkursów piękności pochodząca z Teksasu. W 2025 roku, mając 22 lata, zdobyła tytuł Miss Nevada USA, reprezentując Las Vegas. Wcześniej wielokrotnie startowała w konkursach: była m.in. pierwszą wicemiss Miss Texas USA 2025, drugą wicemiss Miss Texas USA 2024 oraz pierwszą wicemiss tego konkursu w 2023 roku. W 2022 roku startowała także w Miss Nebraska USA. W konkursie Miss USA 2025 zajęła 4. miejsce. Mary studiuje na Rice University, gdzie przygotowuje się do kariery prawniczej. Jej celem jest ukończenie studiów i rozpoczęcie nauki w szkole prawa. W 2026 roku została Miss World America i reprezentuje Stany Zjednoczone w konkursie Miss World 2026.

Miss World 2026 - kiedy i gdzie finał?

Wiadomo już, gdzie odbędą się wybory Miss Świata 2026. Tegoroczny konkurs odbędzie się w Azji. Gospodarzem wydarzenia będzie Wietnam. Finał odbędzie się w mieście Nha Trang. Gala odbędzie się w sobotę, 5 września.

Miss USA Mary Sickler w ozdobnym czepku. Obok miniatura z kobietą u lekarza. O jej walce z chorobą przeczytasz w Eska.
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