Jesienny błąd z roletami może kosztować zdrowie. Pleśń na oknach gwarantowana

Zasłanianie okien roletami jesienią może sprzyjać powstawaniu problemów w domu, co latem chroniło przed upałem.

Pleśń i grzyby mogą rozwijać się na roletach i oknach z powodu braku cyrkulacji powietrza i wzrostu wilgotności.

Proste zmiany w codziennych nawykach mogą zapobiec negatywnym konsekwencjom zdrowotnym i ochronić dom przed zagrożeniami.

Jesienią nie zasłaniaj okien. Możesz mieć poważne problemy

Podczas upalnego lata zasłanianie okien roletami było naturalnym sposobem na ograniczenie nagrzewania się pokoi. Choć ta metoda sprawdzała się w wakacje, jesienią może przynieść odwrotny skutek. Wiele osób chętnie opuszcza rolety, aby stworzyć przytulny nastrój, jednak specjaliści ostrzegają przed konsekwencjami tego nawyku.

Problem zbyt dużej wilgotności powietrza powraca w wielu domach w okresie jesienno-zimowym. Nadmierna wilgoć to prosta droga do rozwoju grzybów i pleśni, co często zaczyna się na oknach. Wilgotna, deszczowa pogoda sprzyja skraplaniu się pary wodnej na szybach, co widać szczególnie rano. Zamknięte rolety tworzą barierę dla przepływu powietrza, co sprzyja powstawaniu skroplin i zwiększa wilgotność w pomieszczeniu.

Wraz ze skróceniem dni i częstszymi opadami, poziom wilgoci wewnątrz domu może wzrosnąć z powodu codziennych czynności, takich jak kąpanie, gotowanie czy oddychanie. Z badań wynika, że czteroosobowa rodzina potrafi wygenerować aż 10 litrów wody na dobę. Okna stają się barierą dla szukającej ujścia wody, a zamknięte rolety blokują wentylację, co może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów.

Grzyb na roletach. Zwróć uwagę na te sygnały

Materiały, z których wykonane są rolety okienne, to doskonałe środowisko do rozwoju pleśni i grzybów. Badania pokazują, że do wykwitu pleśni w zaledwie 24 godziny wystarczy wilgotność przekraczająca 60 procent. Najczęstszym objawem rozwijającego się problemu są czarne plamy na roletach, pojawiające się po obu ich stronach. Według ekspertów woda spływa i gromadzi się na dole okna, co czyni te obszary najbardziej podatnymi na pleśń. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się nie opuszczać rolet na noc oraz regularnie wietrzyć mieszkanie w ciągu dnia, najlepiej zwijając je na kilka godzin.

Zaparowane okna to już przeszłość. Użyj octu

Na zaparowane szyby sprawdzają się domowe mikstury, które tworzą na oknach specjalną warstwę ochronną zapobiegającą gromadzeniu się wilgoci. Najlepszym składnikiem jest ocet, którego kwasowość zapobiega osadzaniu się wody oraz zwalcza grzyby i bakterie, chroniąc gumowe uszczelki przed pleśnią. Aby przygotować preparat, wystarczy zmieszać biały ocet z wodą w stosunku 1:3 i przemyć nim szyby raz w tygodniu. Ocet doskonale usuwa zacieki, zapewniając nie tylko ochronę, ale również czystość szyb.