Szymon Woźniakiewicz w Hotel Paradise 13. Czy jego sekret wyjdzie na jaw w programie?

Instruktor pływania, który wie, jak zrobić świetne wrażenie. Kim jest Szymon Woźniakiewicz?

Szymon Woźniakiewicz to 22-latek pochodzący z Warszawy, który zasilił grono singli w 13. edycji uwielbianego programu "Hotel Paradise". Na co dzień jest studentem wychowania fizycznego na AWF-ie, a sport to dla niego znacznie więcej niż tylko hobby – to po prostu styl życia. Regularnie trenuje na siłowni i pływa, a swoją pasją dzieli się z najmłodszymi, pracując jako ratownik wodny i instruktor na basenie. Oprócz aktywności fizycznej kocha podróżować, zarówno z paczką znajomych, jak i podczas samotnych wypraw.

Przed kamerami nowy mieszkaniec rajskiej willi prezentuje się jako chłopak niezwykle pewny siebie. Szymon doskonale zdaje sobie sprawę z własnego uroku, lubi przyciągać spojrzenia i być w centrum uwagi. W programie "Hotel Paradise 13" z pewnością wykorzysta swoje atuty fizyczne oraz charyzmę, by zaskarbić sobie sympatię innych uczestniczek i zbudować silne relacje, które pozwolą mu utrzymać się w grze.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Zodiakalny Rak, numerologia i zamiłowanie do plotek. Co skrywa nowy uczestnik?

Choć na pierwszy rzut oka Szymon może wydawać się typowym, pewnym siebie sportowcem, ma też swoją drugą, nieco bardziej mistyczną twarz. 22-latek interesuje się numerologią, uważnie czyta znaki zodiaku, polega na własnej intuicji i mocno wierzy w przeznaczenie. Jako zodiakalny Rak bywa pełen sprzeczności – z jednej strony bardzo rodzinny i bystry obserwator, z drugiej potrafi być prawdziwą duszą towarzystwa, gdy tylko poczuje się pewnie .

Warto jednak mieć się na baczności, bo Szymon Woźniakiewicz wprost przyznaje, że nie stroni od zakulisowych intryg i drobnych prowokacji. Uwielbia obserwować dynamikę w grupie, a jeśli nadarzy się okazja, by dolać oliwy do ognia, prawdopodobnie z niej skorzysta . Zamiłowanie do ploteczek i baczne śledzenie zachowań innych singli mogą sprawić, że szybko wyrośnie na głównego stratega w tajlandzkiej willi.

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Wyciągnięte wnioski z przeszłości. Czego Szymon szuka w rajskim hotelu?

Jeśli chodzi o życie uczuciowe, Szymon ma za sobą jeden bardzo poważny związek. To doświadczenie wiele go nauczyło i sprawiło, że dziś dokładnie wie, jakich błędów nie chce powtarzać. W poprzedniej relacji był zdecydowanie zbyt ugodowy, zapominał o własnych potrzebach i nierzadko rezygnował z samego siebie dla dobra partnerki. Pobyt w rajskim show to dla niego nowy początek.

Dziś 22-latek wyznaje zasadę, że udany związek musi opierać się na zdrowych kompromisach, ale bez zatracania własnej tożsamości. W "Hotelu Paradise 13" będzie szukał dziewczyny, z którą zbuduje relację opartą na szczerości, jednak z jego smykałką do intryg może okazać się, że najpierw skupi się na sprytnej grze, a dopiero potem na prawdziwych uczuciach. Jedno jest pewne – z jego udziałem w willi nie zabraknie ogromnych emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.

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Gdzie i kiedy oglądać program "Hotel Paradise 13" z udziałem Szymona?

Program "Hotel Paradise" to prawdziwy test dla singli, którzy muszą łączyć ze sobą flirty, budowanie sojuszy i bezlitosną grę o przetrwanie. Pula nagród w finale jest wysoka, ale droga do niego wymaga sprytu i lojalności. Biorąc pod uwagę charakter Szymona Woźniakiewicza, jego poczynania w rajskiej willi mogą zagwarantować widzom doskonałą telewizyjną rozrywkę.

Start najnowszego sezonu zaplanowano z wielkim rozmachem. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55, a kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia o tej samej porze. Następnie show przejdzie do stałego rytmu – nowe perypetie Szymona i pozostałych uczestników będzie można śledzić na antenach TVN / TVN7, od poniedziałku do czwartku o 20:55.