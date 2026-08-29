Radomiak Radom pokonuje Cracovię w Ekstraklasie. Rafał Wolski bohaterem meczu

Emocje w pierwszej połowie

W pierwszej części spotkania zdecydowanie lepsze sytuacje do zdobycia gola mieli piłkarze z Krakowa. Już w 10. minucie goście mogli wyjść na prowadzenie po szybkim kontrataku. Znakomitym prostopadłym podaniem popisał się Mateusz Klich, jednak Martin Minczew nie zdołał pokonać bramkarza gospodarzy, Filipa Majchrowicza.

Bramkarz Radomiaka miał pełne ręce roboty, broniąc między innymi groźny strzał Gustava Henrikssona w 23. minucie. Z pomocą przyszedł mu również Filip Koperski, który dwukrotnie ratował swój zespół, w tym wybijając piłkę z linii bramkowej po uderzeniu Brahima Traore. Najlepszą okazję dla Radomiaka miał Ronaldo Lumungo, ale jego strzał obronił Sebastian Madejski.

Rafał Wolski daje zwycięstwo Radomiakowi

Krótko po przerwie to Cracovia objęła prowadzenie. Po podaniu Ajdina Hasicia Martin Minczew oddał strzał, po którym piłka odbiła się od jednego z obrońców i wpadła do siatki, dając gościom upragnionego gola. Radość krakowian nie trwała jednak długo, bo już w 55. minucie Rafał Wolski doprowadził do wyrównania mocnym uderzeniem z 20 metrów.

W 64. minucie sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy po zagraniu ręką Mauro Perkovicia. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się ponownie Rafał Wolski, ustalając wynik meczu na 2:1. W końcówce spotkania obie drużyny miały jeszcze swoje szanse, ale ostatecznie to Radomiak cieszył się z kompletu punktów, przerywając passę czterech meczów bez wygranej.