Radomiak Radom pokonuje Cracovię. Zobacz szczegóły meczu

Zacięte starcie w Radomiu

Spotkanie pomiędzy zespołami Radomiak Radom a Cracovia Kraków zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1. Do przerwy na stadionie nie padły żadne bramki, a wynik brzmiał 0:0.

Druga połowa przyniosła więcej emocji. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście za sprawą Martina Minczewa w 47. minucie meczu.

Odpowiedź Wolskiego

Radość zespołu Cracovia Kraków nie trwała długo. W 55. minucie wyrównującego gola strzelił Rafał Wolski. Ten sam zawodnik ustalił wynik spotkania w 64. minucie, skutecznie egzekwując rzut karny.

Spotkanie sędziował Piotr Lasyk z Bytomia, a na trybunach zasiadło 7 470 widzów. Żółte kartki w drużynie gości otrzymali: Amir Al-Ammari, Dominik Baumgartner oraz Otar Kakabadze.