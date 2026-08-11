Po 30 latach rusza proces ws. zabójstwa Tupaca Shakura. Kim jest oskarżony?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-11 14:13

We wrześniu 1996 roku znany raper Tupac Shakur stracił życie, ale przez całe lata nie udało się schwytać sprawcy bądź sprawców zabójstwa. Powstało mnóstwo teorii spiskowych, aż wreszcie, całkiem niespodziewanie, w 2023 roku doszło do aresztowania. Teraz pomimo upływu trzech dekad rozpoczyna się proces. Kim jest oskarżony? Oto najważniejsze fakty.

Duane Keffe D Davis w błękitnej koszuli stoi w sądzie w otoczeniu funkcjonariuszy policji. O procesie przeczytasz w Eska.
Autor: David Becker/ East News

Ikona hip-hopu, wizjoner, głos pokolenia – Tupac Shakur na zawsze zapisał się w annałach historii muzyki. Jego przedwczesna śmierć 13 września 1996 roku, sześć dni po strzelaninie w Las Vegas, wstrząsnęła światem i pozostawiła po sobie pustkę, ale przede wszystkim – niezliczone pytania bez odpowiedzi. Przez niemal trzy dekady zabójstwo powiązanego z półświatkiem przestępczym artysty pozostawało jedną z największych, nierozwiązanych zagadek kryminalnych, podsycając niekończące się teorie spiskowe.

Ta stagnacja, która zdawała się być permanentna, została przerwana w 2023 roku, kiedy to służby aresztowały osobę bezpośrednio powiązaną ze sprawą. Dziś Duane "Keffe D" Davis twierdzi, że jest niewinny.

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Tupac Shakur zginął 30 lat temu. Do dziś okoliczności zbrodni są niejasne

Do strzelaniny doszło w Las Vegas 7 września 1996 roku - niespełna 30 lat temu. Tupac podróżował ulicami miasta BMW, które prowadził producent muzyczny Suge Knight. Kiedy zatrzymali się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic East Flamingo Road i Koval Lane, obok nich pojawił się biały Cadillac, z którego padły strzały. Ranny Knight nie zdołał odjechać daleko z przebitymi oponami, ale przeżył zamach. Tupac - uznawany za jednego z najważniejszych muzyków hip-hopowych wszech czasów - trafił do szpitala, gdzie zmarł sześć dni później w wyniku serii ataków serca.

Przez lata namnożyły się rozmaite teorie dotyczące zabójstwa rapera. Suge Knight sugerował po 20 latach, że to on był głównym celem, by przejąć po nim władzę w wytwórni Death Row Records. Jednym z podejrzanych był popularny raper The Notorious B.I.G, który twierdził, że w tym czasie przebywał w Londynie i nie mógł być strzelcem. Sam zginął z rąk nieznanego sprawcy w 1997 roku. Innym podejrzanym był Orlando Anderson, gangster, z którym Tupac miał pobić się na dwie godziny przed śmiercią. On również nie może się dziś bronić - zginął w porachunkach gangów w roku 1998.

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Kim jest oskarżony? Duane "Kaffe D" Davis zmienia wersję wydarzeń

Kolejnym nieżyjącym dziś podejrzanym o zabójstwo Tupaca Shakura był inny gangster - DeAndre "Big Dre" Smith. Zmarły w 2004 roku kryminalista miał według ustaleń śledczych być jednym z czterech pasażerów białego Cadillaca. Spośród pozostałych trzech - dziś żyje już tylko 63-letni gangster Duane "Kaffe D" Davis i to on trafił przed oblicze sądu. Po 27 latach od śmierci Tupaca - we wrześniu 2023 roku - został aresztowany za udział w zbrodni niezależnie od tego, kto tak naprawdę pociągnął za spust. Co ciekawe, jest on wujkiem Orlando Andersona.

Przyznał się on do tego, że faktycznie podróżował autem, z którego padły strzały, jednak szczegóły jego opowieści ulegały zmianom. W 2018 roku opowiedział o tym, co pamięta, w filmie dokumentalnym, a niedługo potem wydał książkę, która na nowo otworzyła działalność śledczych. Dziś Davis twierdzi, że część jej treści była fabularyzowana i kompletnie odbiega od rzeczywistości. Tym samym, absolutnie nie uważa się za winnego morderstwa, choć prokuratura oskarża go o "zabójstwo z użyciem niebezpiecznej broni z zamiarem wspierania działalności gangsterskiej". Pomimo protestów obrony sąd zdecydował już, że książka Davisa o wydarzeniach z 1996 roku, której on sam dziś się wypiera, będzie jednym z dowodów w procesie.

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Co dalej w procesie o zabójstwo Tupaca?

Po przekładaniu terminów proces oficjalnie rozpoczął się 10 sierpnia w Los Angeles. Duane "Kaffe D" Davis nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a kolejna rozprawa odbędzie się 17 sierpnia. Do tego terminu musi zostać ustalony skład rady przysięgłych. Prokuratura twierdzi, że oskarżony był mózgiem całej operacji - chodziło o zemstę na Tupacu i jego otoczeniu za bójkę z Andersonem, do której doszło tuż przed strzelaniną.

Prokurator federalna Laurie Levenson nie ukrywa, że książka z 2019 roku może być kluczem. "Jeśli zostanie skazany, to prawdopodobnie na podstawie swoich własnych słów" - skwitowała. Nie da się też ukryć, że po trzech dekadach proces ws. śmierci Tupaca emocjonuje ze względu na teorie o powiązaniu z całą sprawą innego znanego rapera, Seana "Diddy'ego" Combsa", który aktualnie odsiaduje wyrok 50 miesięcy w federalnym więzieniu za udział w organizacji prostytucji.

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