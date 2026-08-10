Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz otwarcie opowiadał o skomplikowanych losach swojej rodziny

Znany redaktor przyszedł na świat 13 czerwca 1957 roku w stolicy naszego kraju. Z Warszawą pozostał zresztą nierozerwalnie związany przez cały okres swojego życia. Edukację na szczeblu średnim zdobywał w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a po pomyślnym zdaniu egzaminu dojrzałości kontynuował naukę na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej.

Zawsze interesował się bieżącymi sprawami politycznymi, co udowodnił chociażby podczas pamiętnych wyborów czerwcowych w 1989 roku. Pełnił wówczas odpowiedzialną rolę męża zaufania z ramienia opozycji solidarnościowej, a w późniejszym okresie współpracował zawodowo z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym.

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Pochodzenie Andrzeja Morozowskiego. Burza wokół artykułu

Pochodzenie prezentera i postać jego ojca, Mieczysława Morozowskiego, wywołały spore poruszenie medialne kilka lat temu. Zainteresowanie tym tematem zapoczątkował artykuł autorstwa Doroty Kani, który ukazał się na łamach „Gazety Polskiej”.

W 2013 roku redaktor odniósł się do tych publikacji w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Newsweek”. Wskazał wówczas, że autorka tekstu pomyliła tożsamość dwóch różnych osób, błędnie nazywając jego rodzica Jodkiem Mordką. Wyjaśnił to słowami: „Mój ojciec rzeczywiście był Żydem, tylko nazywał się Mordechaj Mozes”. Podczas tej samej rozmowy poruszono także kwestię dotyczącą jego dziadka.

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Mój dziadek był Juda, dla kumpli Judka, więc Kania chyba połączyła mojego dziadka z ojcem w poprzekręcanych wersjach, ale ja to rozumiem, bo ona pewnie w hebrajskim mocna nie jest. A poza tym dochodzenie, kto jest kim, nie ma dla niej większego znaczenia, bo musiałaby napisać, dlaczego mój ojciec znalazł się w ZSRR. A uciekł tam po klęsce kampanii wrześniowej 1939 r., w której walczył. I jedyne miejsce, gdzie – jak mu się wydawało – jako Żyd i komunista będzie bezpieczny, to był Związek Radziecki. To mu zresztą uratowało życie, bo cała dziewięcioosobowa rodzina zginęła w Polsce w Holokauście. Czyli to był chyba dobry wybór - wspominał.

Kim był ojciec Andrzeja Morozowskiego? Przeszłość Mieczysława

Gwiazdor stacji TVN wyjawił w rozmowie, że jego rodzic pracował ciężko jako górnik w jednej z kopalni na Kubaniu. Mieczysław Morozowski wywodził się natomiast z Mińska Mazowieckiego. Dziennikarz doprecyzował te informacje, przytaczając wspomnienia o skromnych warunkach życia: „Był z bardzo biednej żydowskiej rodziny z Mińska Mazowieckiego, zimą pod ubranie wkładał gazety. Jego ojciec, mój dziadek, czyli wspomniany Juda, dzierżawił w Mińsku Mazowieckim piekarnię”.

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Gdy zakończyła się II wojna światowa, ojciec prezentera zdecydował się na powrót do ojczyzny, gdzie ponownie podjął zatrudnienie w branży górniczej, tym razem na Śląsku. Dalsze jego losy toczyły się zupełnie inaczej, co dziennikarz zrelacjonował ze szczegółami:

„I wtedy go odnajduje kolega brata sprzed wojny o nazwisku czy pseudonimie Okręt, który był szefem archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I proponuje mu pracę w tym archiwum. Ojciec tam pracuje do 1956 r. Opowiadał, dlaczego zrezygnował z pracy. Jest 1956 rok, wypadki w Poznaniu, i w pewnym momencie nawet takich jak on, czyli pracujących w archiwum, wsadzili w mundury polowe, dali po automacie, zawieźli na lotnisko i powiedzieli, że zaraz będą ich przerzucać do Poznania. No i mój stary stwierdził, że wtedy zwątpił we władzę ludową. Wiedział, że w tym Poznaniu są prawdziwi robotnicy, a strzelać do robotników nie chce i nie będzie. Na szczęście ich nie posłali, nie musiał strzelać do nikogo, ale wtedy wyszedł z ministerstwa, bo uznał, że władza ludowa może to zrobić raz jeszcze”.

Z relacji przedstawionej w tygodniku wynika również, że w okresie od 1956 do 1968 roku Mieczysław zatrudnił się jako magazynier w fabryce zajmującej się sprzętem elektronicznym dla wojska. Zmiany ścieżki zawodowej wynikały po części z uwarunkowań zdrowotnych mężczyzny. Morozowski opisywał to następująco: „Maturę zrobił już po wojnie, pracując w MBP. Próbował też pracować jako ślusarz, ale mu nie wyszło. Był taki zwyczaj, że się szło po pracy na piwko, a mój ojciec miał słabą wątrobę i jakoś szybko musiał zrezygnować z tej pracy”.

Matka Andrzeja Morozowskiego straciła pracę w szkole

Rodzicielka znanego publicysty z wykształcenia była z kolei polonistką. Kobieta uczyła młodzież w liceum ogólnokształcącym, jednak w wyniku nagonki w 1968 roku została dyscyplinarnie zwolniona ze stanowiska, a powodem tej decyzji był jej mąż. Prezenter z nutą ironii wspominał przekonania swojej matki, mówiąc: „Była ideową komunistką, ale żeby było śmieszniej, pochodziła z rodziny endeckiej”. Konsekwencje wydarzeń marcowych z 1968 roku wymusiły na rodzinie zmiany zawodowe. Ojciec Andrzeja Morozowskiego ostatecznie objął funkcję zwykłego magazyniera, natomiast polonistka musiała zadowolić się posadą wychowawczyni w świetlicy szkoły podstawowej.