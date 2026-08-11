Podpalenie w Bydgoszczy. Policjanci zatrzymali 60-letniego sprawcę

Pożar pawilonu przy ulicy Modrakowej

Do zdarzenia doszło 8 sierpnia 2026 roku na terenie bydgoskich Wyżyn, skąd policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru obiektu handlowego przy ulicy Modrakowej. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce przeprowadzili szczegółowe oględziny, które wykazały, że zdarzenie nie było przypadkowe. Wstępne ustalenia mundurowych potwierdziła następnie ekspertyza biegłego, który w swojej opinii wskazał na celowe podpalenie budynku. Zebrane dowody pozwoliły policjantom na rozpoczęcie poszukiwań konkretnej osoby odpowiedzialnej za wywołanie ognia.

Szybka identyfikacja i zatrzymanie sprawcy

Sprawą zajęli się kryminalni z miejscowego komisariatu, którzy dokładnie przeanalizowali zabezpieczone nagrania z monitoringu. Dzięki temu funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość podejrzewanego o podpalenie, którym okazał się 60-letni mężczyzna znany im z wcześniejszych interwencji. Do zatrzymania bydgoszczanina doszło jeszcze tego samego dnia, zaledwie kilka godzin po pożarze. Mężczyzna usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia poprzez podpalenie, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl