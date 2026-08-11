Ewelina Lisowska zachwyca formą w skąpym bikini. Po dziewczynie z gwiazdą na twarzy nie ma już śladu

Ewelina Lisowska nie może narzekać na brak zajęć. Szczególnie latem. Wokalistka aktywnie koncertuje, przemierzając wzdłuż i wszerz, a nagrania z jej występów robią furorę w mediach społecznościowych. Kilka tygodni temu finalistka „X Factora” zareagowała na fakt, iż jej wykonanie piosenki „Telephone” z repertuaru Lady Gagi okazało się viralem. Lisowska przyznała, że ma świadomość, iż posiada tzw. polski akcent, podkreślając przy tym, że aktualnie uczy się także języka włoskiego. Piosenkarka regularnie odwiedza Włochy, skąd pochodzi jej ukochany.

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W przerwie między koncertami Ewelina postanowiła naładować baterie, obierając jako cel podróży włoską wyspę Elbę, skąd raczy fanów godnymi pozazdroszczenia kadrami. Oprócz vlogów na Tik Toku na jej media społecznościowe wpadają także zdjęcia w bikini, na których gwiazda chwali się swoją doskonałą, wytrenowaną między innymi na zajęciach z MMA sylwetką.

Ewelina Lisowska Polsat Hit Festiwal

Ewelina Lisowska w bikini

Można śmiało powiedzieć, że Ewelina Lisowska dzieli swoje życie między Polskę a Włochy, skąd pochodzi jej ukochany. Tym razem, aby zregenerować się po serii koncertów, gwiazda odwiedziła wyspę Elbę. Przebywająca na urlopie piosenkarka nie zapomniała jednak o swoich wielbicielach. W mediach społecznościowych Lisowskiej nie brakuje contentu dokumentującego jej włoski wypoczynek. Znana z zamiłowania do treningów wokalistka chętnie prezentuje latem efekty długich godzin spędzonych na treningach, również tych MMA. Forma życia?