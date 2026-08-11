Donald Tusk na planie "Rancza". Internet i politycy komentują niespodziewaną wizytę

"Ranczo" powraca na ekrany po raz ostatni

Telewizyjna produkcja "Ranczo" okazała się ogromnym fenomenem na polskim rynku. Zainteresowanie tytułem od samego początku było wysokie, ale ostateczne wyniki oglądalności przerosły wszelkie prognozy – kolejne sezony gromadziły przed telewizorami od 4,5 do ponad 8 milionów widzów. W latach 2006–2016 wyemitowano łącznie dziesięć transz tej opowieści.

Przez długi czas pojawiały się spekulacje o ewentualnym wznowieniu produkcji, w tym o koncepcji zatytułowanej "Ranczo. Zemsta wiedźm". Pod koniec 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że serial doczeka się kontynuacji. Ostatni, jedenasty sezon będzie składał się z sześciu odcinków, które ostatecznie zamkną wątki bohaterów. Scenariusz oparto na materiałach stworzonych jeszcze przez zmarłego Andrzeja Grembowicza, a nad ich uwspółcześnieniem pracował jego syn, Marcin Grembowicz.

Wiosną ruszyły intensywne prace nad nowymi odcinkami "Rancza". Pod koniec maja zorganizowano pierwsze spotkanie, na którym aktorzy czytali scenariusz, a 9 czerwca padł pierwszy klaps. Do pracy przy finałowej odsłonie zaangażowano większość twórców oraz obsady znanej z poprzednich lat.

Premierę nowej serii zaplanowano na grudzień 2026 roku.

Donald Tusk spotkał się z aktorami na planie "Rancza"

Aktorzy oraz ekipa TVP regularnie dzielą się kadrami z planu zdjęciowego, zrealizowanymi m.in. w Jeruzalu i Radzyniu Podlaskim. Niespodziewanie w tych lokalizacjach pojawił się szef rządu, Donald Tusk. 10 sierpnia 2026 roku do sieci trafiło wideo, na którym premier wita się z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem, odtwórcami ról serialowego prezydenta i premiera.

- Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta [...] To wcale nie jest tak łatwo, jak prezydent i premier są z tej samej miejscowości - powiedział Donald Tusk na nagraniu.

Wizyta ta spotkała się z chłodnym przyjęciem części internautów. Do sytuacji postanowił odnieść się reżyser produkcji, Wojciech Adamczyk.

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- Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was! - napisał Adamczyk.

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Ostre reakcje polityków na wizytę Tuska w Wilkowyjach

Obecność Donalda Tuska na planie zdjęciowym wywołała lawinę komentarzy na platformie X. Głos zabrali przedstawiciele różnych ugrupowań. Zwięźle, ale dosadnie, zachowanie premiera ocenił Przemysław Wipler.

- Mamy premiera clowna. Smutne - napisał.

Swoją opinią podzielił się również Marcin Możdżonek.

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- Wybuchła afera polityków KO, którzy okradli powodzian, a nasz premier spędza sobie sielsko czas na planie filmowym. Żenujące - napisał.

Znalazły się jednak także głosy poparcia, m.in. ze strony Radosława Sikorskiego, który docenił inicjatywę szefa rządu.

Zestawienie komentarzy dotyczących obecności premiera na planie "Rancza" znajdziecie w naszej galerii zdjęć.