Donald Tusk na planie "Rancza". Internet i politycy komentują niespodziewaną wizytę

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"Ranczo" powraca na ekrany po raz ostatni
Telewizyjna produkcja "Ranczo" okazała się ogromnym fenomenem na polskim rynku. Zainteresowanie tytułem od samego początku było wysokie, ale ostateczne wyniki oglądalności przerosły wszelkie prognozy – kolejne sezony gromadziły przed telewizorami od 4,5 do ponad 8 milionów widzów. W latach 2006–2016 wyemitowano łącznie dziesięć transz tej opowieści.
Przez długi czas pojawiały się spekulacje o ewentualnym wznowieniu produkcji, w tym o koncepcji zatytułowanej "Ranczo. Zemsta wiedźm". Pod koniec 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że serial doczeka się kontynuacji. Ostatni, jedenasty sezon będzie składał się z sześciu odcinków, które ostatecznie zamkną wątki bohaterów. Scenariusz oparto na materiałach stworzonych jeszcze przez zmarłego Andrzeja Grembowicza, a nad ich uwspółcześnieniem pracował jego syn, Marcin Grembowicz.
Wiosną ruszyły intensywne prace nad nowymi odcinkami "Rancza". Pod koniec maja zorganizowano pierwsze spotkanie, na którym aktorzy czytali scenariusz, a 9 czerwca padł pierwszy klaps. Do pracy przy finałowej odsłonie zaangażowano większość twórców oraz obsady znanej z poprzednich lat.
Premierę nowej serii zaplanowano na grudzień 2026 roku.
Donald Tusk spotkał się z aktorami na planie "Rancza"
Aktorzy oraz ekipa TVP regularnie dzielą się kadrami z planu zdjęciowego, zrealizowanymi m.in. w Jeruzalu i Radzyniu Podlaskim. Niespodziewanie w tych lokalizacjach pojawił się szef rządu, Donald Tusk. 10 sierpnia 2026 roku do sieci trafiło wideo, na którym premier wita się z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem, odtwórcami ról serialowego prezydenta i premiera.
- Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta [...] To wcale nie jest tak łatwo, jak prezydent i premier są z tej samej miejscowości - powiedział Donald Tusk na nagraniu.
Wizyta ta spotkała się z chłodnym przyjęciem części internautów. Do sytuacji postanowił odnieść się reżyser produkcji, Wojciech Adamczyk.
- Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was! - napisał Adamczyk.
Ostre reakcje polityków na wizytę Tuska w Wilkowyjach
Obecność Donalda Tuska na planie zdjęciowym wywołała lawinę komentarzy na platformie X. Głos zabrali przedstawiciele różnych ugrupowań. Zwięźle, ale dosadnie, zachowanie premiera ocenił Przemysław Wipler.
- Mamy premiera clowna. Smutne - napisał.
Swoją opinią podzielił się również Marcin Możdżonek.
- Wybuchła afera polityków KO, którzy okradli powodzian, a nasz premier spędza sobie sielsko czas na planie filmowym. Żenujące - napisał.
Znalazły się jednak także głosy poparcia, m.in. ze strony Radosława Sikorskiego, który docenił inicjatywę szefa rządu.
Zestawienie komentarzy dotyczących obecności premiera na planie "Rancza" znajdziecie w naszej galerii zdjęć.