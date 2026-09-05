Korona remisuje z Wisłą Kraków. Gol w doliczonym czasie ratuje punkt

Emocjonująca końcówka w Kielcach

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Wisłą Kraków zakończyło się podziałem punktów. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 24. minucie za sprawą Ondreja Lingra, który skutecznie wykończył akcję. Taki wynik utrzymywał się niemal do samego końca rywalizacji.

Krakowianie nie poddali się i walczyli do ostatnich sekund. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Alan Uryga uderzeniem głową pokonał bramkarza Korony, ustalając wynik meczu na 1:1. Na trybunach kieleckiego stadionu zasiadło 14 483 widzów.

Jak wyglądały składy obu drużyn?

Korona zagrała w składzie: Xavier Dziekoński - Wiktor Długosz, Slobodan Rubezić, Ariel Mosór, Konrad Ciszek (58. Konrad Matuszewski) - Patrik Hellebrand, Kamil Jakubczyk, Martin Remacle (83. Nono) - Ondrej Lingr (67. Norbert Barczak), Mariusz Stępiński (67. Daniel Bąk), Morgan Fassbender (58. Michael Ameyaw). Sędzią głównym zawodów był Marcin Szczerbowicz z Olsztyna.

Wisła Kraków wystąpiła w zestawieniu: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski - Elie Youan (62. Maciej Kuziemka), James Igbekeme (46. Angel Rodado), Kacper Duda (78. Maxence Maisonneuve), Julius Ertlthaler (62. Marc Carbo), Marko Bozić (73. Rafał Mikulec) - Jordi Sanchez. Żółte kartki otrzymali m.in. Wiktor Długosz i Slobodan Rubezić z Korony oraz James Igbekeme i Jordi Sanchez z Wisły.