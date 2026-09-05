Dominik Smaruj w Tańcu z Gwiazdami 19. Dołączył do programu w ostatniej chwili. Co się wydarzyło?

Kim jest Dominik Smaruj i dlaczego jego udział w show trzymano w tajemnicy?

Ogłoszenie jego nazwiska wywołało w sieci niemałe poruszenie, ponieważ stacja Polsat do samego końca trzymała tę informację w głębokiej tajemnicy. Dominik Smaruj ostatecznie potwierdził swój udział w 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”, wkraczając do gry jako jedna z najbardziej intrygujących gwiazd sezonu. Choć szerokiej publiczności jest znany przede wszystkim z roli Filipa Wenerskiego w hicie „Pierwsza miłość”, jego artystyczne portfolio jest znacznie bogatsze.

Ten 34-letni aktor urodzony w Gryfinie od lat rozwija swoją karierę głównie na Dolnym Śląsku, gdzie występuje między innymi na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Oprócz ról teatralnych, Dominik ma na swoim koncie występy w takich produkcjach telewizyjnych jak „Stulecie winnych”, „Dzielnica strachu” czy „Święty”. Naturalna charyzma i obycie ze sceną z pewnością pomogą mu w opanowaniu trudnych choreografii, przed którymi stanie w nadchodzących tygodniach.

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Żona pozwala mu na tylko jeden romans. Prywatne życie aktora zaskakuje

Udział w tanecznym formacie zawsze budzi ogromne emocje, a media uwielbiają doszukiwać się zażyłości między celebrytami i ich trenerami. Dominik Smaruj postanowił jednak wyprzedzić plotkarskie portale. Aktor od ponad roku jest szczęśliwym mężem aktorki Urszuli Kobieli, którą widzowie mogą kojarzyć z epizodycznych ról chociażby we wspomnianej „Pierwszej miłości”. Para doskonale rozumie specyfikę show-biznesu i przed startem treningów otwarcie porozmawiała o zbliżającej się medialnej presji.

Jak zdradził sam uczestnik, jego ukochana żona z ogromnym dystansem podeszła do kwestii telewizyjnego partnerstwa. Zażartowała nawet, że wyraża zgodę na „jeden romans”, ale wyłącznie z popularną aktorką, Izą Kuną. Aby jeszcze lepiej przygotować się na wyzwania związane z programem na żywo, Dominik zasięgnął również cennych rad u swojego kolegi po fachu, Filipa Gurłacza, który w przeszłości sam mierzył się z wymaganiami słynnego parkietu.

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Z kim zatańczy Dominik Smaruj? Ta utytułowana tancerka to prawdziwa mistrzyni

W programie takim jak „Taniec z Gwiazdami” równie ważny co sama gwiazda, jest profesjonalny instruktor. Dominik Smaruj miał ogromne szczęście, ponieważ u jego boku zaprezentuje się Magdalena Tarnowska. Jak wynika z oficjalnych informacji produkcji, jest to wybitna specjalistka od tańców latynoamerykańskich, posiadająca najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Magdalena debiutowała w 16. edycji, a w kolejnej brawurowo sięgnęła po Kryształową Kulę.

Fani formatu już teraz typują tę parę jako jednych z głównych faworytów do awansu do wielkiego finału. Choć w sieci roi się od pozytywnych komentarzy i wielkich oczekiwań, sam aktor pozostaje niezwykle skromny. W wywiadach podkreśla, że wsparcie widzów jest dla niego szalenie miłe, jednak na razie podchodzi do rywalizacji na chłodno. Zmienił również swoje nastawienie i przestał myśleć o tym, by za wszelką cenę udowadniać coś innym.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Dominika Smaruja?

Najnowsza, dziewiętnasta odsłona legendarnego tanecznego show zapowiada się na jedną z najbardziej spektakularnych w historii polskiej telewizji. Widzowie znów będą świadkami niesamowitych transformacji gwiazd, morderczych treningów na salach prób i zaciętej walki o najbardziej pożądane trofeum – Kryształową Kulę. Czy Dominik Smaruj w duecie z utalentowaną Magdaleną Tarnowską zachwycą wymagających jurorów i całkowicie podbiją serca publiczności? O tym przekonamy się już za chwilę.

Wielkie taneczne emocje w otoczeniu znanych i lubianych osobowości są absolutnie gwarantowane. Nowy sezon startuje oficjalnie 6 września. Muzyczno-rozrywkowy program z udziałem uwielbianego aktora będzie można oglądać na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o godzinie 19:55. Przygotujcie się na zjawiskowe choreografie, olśniewające kreacje i niezapomniane wieczory przed telewizorem!