Challenger ATP w Kozerkach. Wielki sukces polskiego deblisty

Triumf polsko-marokańskiej pary

Turniej Challenger ATP 75 w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego zakończył się wielkim sukcesem w rywalizacji deblistów. Filip Pieczonka i reprezentujący Maroko Younes Lalami zdobyli mistrzowski tytuł. W decydującym starciu pokonali faworyzowanych przeciwników, rozstawionych z numerem czwartym.

W finale naprzeciwko nich stanęli Hiszpan Inigo Cervantes oraz Ukrainiec Denys Mołczanow. Mecz zakończył się zwycięstwem polsko-marokańskiego duetu w dwóch setach 6:0, 6:4. Zwycięzcy nie dali większych szans bardziej doświadczonym tenisistom.

Jak poradzili sobie polscy singliści?

W turnieju singlowym reprezentanci Polski zanotowali słabsze występy. Maks Kaśnikowski i Tomasz Berkieta zdołali wygrać zaledwie po jednym spotkaniu. Obaj zawodnicy pożegnali się z zawodami na etapie 1/8 finału.

Z kolei Filip Pieczonka, Filip Peliwo oraz Olaf Pieczkowski zakończyli swój udział w zmaganiach singlistów już w pierwszej rundzie. W niedzielnym, 9 sierpnia, finale zagrają natomiast Włoch Andrea Guerrieri, rozstawiony z numerem czwartym, oraz Austriak Joel Schwaerzler, turniejowa trójka. Tenisiści powalczą o główne trofeum w Kozerkach.