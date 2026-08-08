Challenger ATP w Kozerkach. Wielki sukces polskiego deblisty

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-08 19:44

Filip Pieczonka i Younes Lalami wygrali turniej deblowy w ramach Challenger ATP w Kozerkach. Polsko-marokańska para okazała się najlepsza w finale, pokonując wyżej notowanych rywali.

Dwie osoby stykające się rakietami tenisowymi nad siatką. O sukcesie deblistów w Kozerkach przeczytasz w Esce.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie osoby trzymające rakiety tenisowe stykające się ramami, z żółtą piłką pośrodku na tle kortu.

Triumf polsko-marokańskiej pary

Turniej Challenger ATP 75 w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego zakończył się wielkim sukcesem w rywalizacji deblistów. Filip Pieczonka i reprezentujący Maroko Younes Lalami zdobyli mistrzowski tytuł. W decydującym starciu pokonali faworyzowanych przeciwników, rozstawionych z numerem czwartym.

W finale naprzeciwko nich stanęli Hiszpan Inigo Cervantes oraz Ukrainiec Denys Mołczanow. Mecz zakończył się zwycięstwem polsko-marokańskiego duetu w dwóch setach 6:0, 6:4. Zwycięzcy nie dali większych szans bardziej doświadczonym tenisistom.

Jak poradzili sobie polscy singliści?

W turnieju singlowym reprezentanci Polski zanotowali słabsze występy. Maks Kaśnikowski i Tomasz Berkieta zdołali wygrać zaledwie po jednym spotkaniu. Obaj zawodnicy pożegnali się z zawodami na etapie 1/8 finału.

Z kolei Filip Pieczonka, Filip Peliwo oraz Olaf Pieczkowski zakończyli swój udział w zmaganiach singlistów już w pierwszej rundzie. W niedzielnym, 9 sierpnia, finale zagrają natomiast Włoch Andrea Guerrieri, rozstawiony z numerem czwartym, oraz Austriak Joel Schwaerzler, turniejowa trójka. Tenisiści powalczą o główne trofeum w Kozerkach.