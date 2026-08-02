2. Ekstraliga żużlowa. Cellfast Wilki Krosno przegrywają z H.Skrzydlewska Orzeł Łódź

Zwycięstwo gości w Krośnie

Drużyna H.Skrzydlewska Orzeł Łódź pokonała na wyjeździe zespół Cellfast Wilki Krosno wynikiem 49:41 w spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej. Pierwsze starcie obu ekip również zakończyło się triumfem łodzian 46:44, co pozwoliło im zdobyć niezwykle cenny punkt bonusowy w dwumeczu.

Wśród gospodarzy z Krosna najlepiej zaprezentował się Matej Zagar, który zapisał na swoim koncie 15 punktów. Solidnym wsparciem był także Jason Doyle z dorobkiem 11 oczek. Pozostali zawodnicy Wilków nie zdołali jednak przekroczyć bariery dziesięciu punktów, co okazało się kluczowe dla końcowego rezultatu.

Kto poprowadził Orła do triumfu?

Liderem łódzkiej drużyny w tym spotkaniu okazał się Marcin Nowak. To on zdobył najwięcej, bo aż 14 punktów dla H.Skrzydlewska Orzeł Łódź, znacząco przyczyniając się do końcowego sukcesu zespołu. Cenne punkty dorzucił również Villads Nagel, kończąc mecz z dorobkiem 9 oczek.

Zrównoważona postawa całego zespołu Orła, w tym Zacha Cooka (7 pkt) oraz Szymona Szlauderbacha i Kacpra Halkiewicza (obaj po 6 pkt), pozwoliła na skuteczną rywalizację z gospodarzami. Ostatecznie wyrównana jazda łodzian przeważyła szalę zwycięstwa na ich korzyść, dając im pewną wygraną w tym meczu.