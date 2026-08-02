Ekstraliga żużlowa. Falubaz z Pres Toruń

Pres od początku dominował

Mistrzowie Polski z Torunia znakomicie rozpoczęli spotkanie w Zielonej Górze. W pierwszym biegu duet Norick Bloedorn i Patryk Dudek odnieśli podwójne zwycięstwo 5:1 nad Leonem Madsenem i Dominikiem Kuberą. Przewaga gości po pierwszej serii startów wynosiła już osiem punktów (16:8).

Dopiero piąty bieg przyniósł pierwsze biegowe zwycięstwo reprezentanta Falubazu – Dominika Kubery. Mimo tego, w połowie rywalizacji to Pres Toruń prowadził 27:15, a po dziesięciu biegach kontrolował przebieg meczu.

Falubaz próbuje odrobić straty

Od jedenastego wyścigu zielonogórzanie ruszyli do odrabiania strat. Najpierw Leon Madsen w parze z Andrzejem Lebiediewem wygrali podwójnie z Dudkiem i Mikkelem Michelsenem, a w kolejnym starcie sztukę tę powtórzyli Kubera z Damianem Ratajczakiem. Przewaga gości stopniała zaledwie do czterech „oczek”.

Nadzieje gospodarzy rozwiały się jednak w czternastym biegu. Po ostrym ataku na Patryka Dudka, kapitan Falubazu Przemysław Pawlicki upadł na tor i decyzją sędziego został wykluczony. Goście wykorzystali przewagę, wygrywając bieg 5:1, co przypieczętowało ich ostateczne zwycięstwo 49:41.