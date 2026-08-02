Doda, Wiśniewski i Mandaryna szaleli na weselu. Sieć zalały "ikoniczne" kadry

Początek sierpnia 2026 roku obfitował w huczne, gwiazdorskie uroczystości. To właśnie 1 sierpnia Rafał Brzozowski wziął ślub ze swoją partnerką Heleną. Wśród gości znaleźli się m.in. Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska oraz bracia Mroczek z ukochanymi. Zabawa była luksusowa i zgromadziła ponad 600 gości. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna wybrali jednak zupełnie inną imprezę.

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Doda, Wiśniewski i Mandaryna nieźle zabalowali

Doda bawiła się w innym gronie i na bieżąco relacjonowała to wydarzenie w mediach społecznościowych. Od wielu lat przyjaźni się z liderem Ich Troje i z dużym entuzjazmem przyjęła jego powrót do Mandaryny.

Gwiazda chętnie fotografowała się w towarzystwie Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Przez wiele lat media kreowały Dodę i Martę Wiśniewską na największe rywalki na polskiej scenie muzycznej. Punktem kulminacyjnym był Sopot Festival w 2005 roku. Rabczewska odniosła wtedy wielki sukces, z kolei występ Mandaryny okazał się porażką, po której na długi czas zniknęła z mediów. Pojawiały się nawet plotki, że to Doda stała za niepowodzeniem byłej żony Wiśniewskiego. Teraz jednak widać, że ich relacje są bardzo dobre.

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Doda i byli małżonkowie zapozowali do pamiątkowych zdjęć. Na materiałach widać również Mateusza Motyczyńskiego – fotografa, dyrektora generalnego i członka zarządu firmy Lilou, a także lidera zespołu Weekend, Radosława Liszewskiego.

Internauci komentują: "Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu!"

Fani nie kryli zachwytu nad tym niecodziennym spotkaniem. Pod zdjęciem Dody w towarzystwie Michała Wiśniewskiego, Mandaryny i Radka Liszewskiego szybko zaroiło się od komentarzy.

Na takie zdjęcie warto było czekać! Moje dzieciństwo na jednym zdjęciu Prawdziwe legendy na jednym zdjęciu! Show-biznes bez was nie byłby taki sam! Woooow, aż się łezka zakręciła! Icon

Internauci zwrócili też szczególną uwagę na wspólną fotografię Rabczewskiej z Motyczyńskim. Choć na co dzień współpracują ze sobą zawodowo, na weselu po prostu świetnie się bawili i cieszyli swoim towarzystwem.

Piękni, młodzi - czego chcieć więcej! Jezu Doda jak Ty na tym zdjęciu bosko wyglądasz!!! Po prostu nie mogę się napatrzeć!!! Serio, PRZEPIĘKNA Najważniejsze na tym zdjęciu jest to że szczęście i uśmiech jest szczery a nie taki dla ludzi ,dlatego tak ważne jest by iść po pomoc w potrzebie. Ogrom pracy i efekty są widoczne nie dla ludzi a dla siebie swojego zdrowia i ciała oczywiście zdrowa głowa.

U kogo bawiły się gwiazdy polskiej sceny?

Po publikacji zdjęć pojawiły się plotki, że gwiazdy były na weselu Rafała Brzozowskiego. Michał Wiśniewski w rozmowie z "Faktem" stanowczo temu zaprzeczył. Wyznał, że rzadko bywa na takich uroczystościach, ale tym razem postanowił świętować razem z kolegą. Lider Ich Troje dodał również, że uświetnił imprezę krótkim występem.

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