Turniej WTA w Memphis. 16-letnia debiutantka z Rosji wygrywa w finale

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-02 22:14

Kristina Liutowa triumfowała w turnieju WTA 250 w Memphis, pokonując Darję Vidmanovą 1:6, 6:1, 6:3. 16-letnia Rosjanka jest najmłodszą zwyciężczynią zawodów tego cyklu od czasu sukcesu 15-letniej Coco Gauff w 2019 roku.

Ręka tenisistki uderzającej rakietą w żółtą piłkę nad siatką. O triumfie Liutowej w Memphis przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Rakieta tenisowa uderza w żółtą piłkę nad siatką na korcie. Z piłki unosi się pył podczas odbicia.

Spektakularny debiut i skok w rankingu

Urodzona w 2010 roku Kristina Liutowa zaliczyła swój debiut w cyklu WTA w wielkim stylu, wygrywając cały turniej. Dotychczas zajmowała 229. miejsce w światowym rankingu, ale po sukcesie w Memphis awansuje na 126. lokatę. Warto przypomnieć, że tegoroczny sezon zaczynała dopiero na 714. pozycji.

Swoją drogę do finału rosyjska tenisistka musiała rozpocząć od kwalifikacji. W turnieju głównym w pierwszej rundzie pokonała rodaczkę Jekatierinę Aleksandrową. Następnie odprawiła z kwitkiem Australijkę Mayę Joint oraz dwie reprezentantki Stanów Zjednoczonych – Caty McNally i Elvinę Kalievą.

Trzysetowy finał z czeską rywalką

Finałowy pojedynek w Memphis nie zaczął się dla Rosjanki pomyślnie. Pierwszego seta gładko przegrała 1:6 z Darją Vidmanovą. Jednak w dwóch kolejnych partiach to Liutowa dyktowała warunki, wygrywając je pewnie 6:1 i 6:3, co zapewniło jej historyczny triumf w debiutanckim występie w cyklu WTA.

Wynik finału w Memphis sprawia, że szesnastoletnia zawodniczka z Rosji zapisała się w historii tenisa. Ostatnią tak młodą triumfatorką turnieju rangi WTA była w 2019 roku Amerykanka Coco Gauff, która zwyciężyła w Linzu jako piętnastolatka.