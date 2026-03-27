Taylor Swift, Miley Cyrus i inne gwiazdy na iHeartRadio Music Awards 2026. Kto wyglądał najlepiej?

Plejada gwiazd na iHeartRadio Music Awards 2026

Za nami iHeartRadio Music Awards 2026. W nocy z 26 na 27 marca w Los Angeles odbyła się prestiżowa gala, na której nagradzane są największe radiowe hity, najczęściej grane albumy oraz najbardziej wspierani przez fanów artyści. Przed rozpoczęciem ceremonii odbył się czerwony dywan, na którym pojawiło się wiele znanych twarzy. Wszyscy najbardziej czekali na Taylor Swift, dla której była to pierwsza ścianka w tym roku. Supergwiazda postawiła na mini sukienkę w odcieniach zieleni. Już na widowni towarzyszył jej narzeczony Travis Kelce. Nie ukrywali się czułościami! Ważnym gościem była Miley Cyrus, która pojawiła się na gali, aby odebrać nagrodę specjalną Innovator Award. Piosenkarka postawiła na klasyczny czarny komplet. Fanów najbardziej ucieszyło, że wciąż ma blond włosy z grzywką na Hannah Montanę. Na ściance brylowała też Raye, która tej samej nocy wydała nowy album "This Music May Contain Hope". Pojawili się też m.in. Nikki Glaser, Nicole Scherzinger, Kehlani, Sombr, Ella Langley czy Alex Warren, który najważniejszą nagrodę wieczoru - Piosenkę roku. Kto jeszcze triumfował?

Kto wygrał iHeartRadio Music Awards 2026?

Oto lista zwycięzców na tegorocznej gali iHeartRadio Music Awards:

Piosenka roku: "Ordinary" – Alex Warren

Artysta roku: Taylor Swift

Duet/zespół roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami

Artysta roku - pop: Sabrina Carpenter

Debiut roku - pop: Alex Warren

Współpraca roku: "APT." – Rosé i Bruno Mars

Piosenka roku - pop: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift

Artysta roku - country: Morgan Wallen

Debiut roku - country: Ella Langley

Piosenka roku - country: "Good News" – Shaboozey

Artysta roku - świat: Moliy

Artysta roku - rap: Kendrick Lamar

Debiut roku - rap: Real Boston Richey

Piosenka roku - rap: "Luther" – Kendrick Lamar i SZA

Artysta roku - R&B: Chris Brown

Debiut roku - R&B: Leon Thomas

Piosenka roku - R&B: "Folded" – Kehlani

Artysta roku - muzyka alternatywna: Twenty One Pilots

Piosenka roku - muzyka alternatywna: "Ensenada" – Sublime

Debiut roku - muzyka alternatywna: Sombr

Artysta roku - rock: Shinedown

Debiut roku - rock: Sleep Theory

Piosenka roku - rock: "Heavy Is the Crown" – Linkin Park

Artysta roku - dance: David Guetta

Piosenka roku - dance: "No Broke Boys" – Disco Lines i Tinashe

Artysta roku - muzyka latynoska: Bad Bunny

Debiut roku - muzyka latynoska: Beéle

Piosenka roku - muzyka latynoska: "DTMF" – Bad Bunny

Artysta roku - muzyka meksykańska: Grupo Frontera

Debiut roku - muzyka meksykańska: Los Dos De Tamaulipas

Piosenka roku - muzyka meksykańska: "Amor Bonito" – Luis Angel "El Flaco"

Artysta roku - kpop: Rosé

Zespół roku - kpop: Stray Kids

Debiut roku - kpop: Cortis

Piosenka roku - kpop: "Golden" – Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami

Autor roku: Amy Allen

Producent roku: Andrew Watt

Największy przełom w karierze: Alex Warren

Album roku: The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Album roku - pop: The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Album roku - country: I'm the Problem – Morgan Wallen

Album roku - rap: GNX – Kendrick Lamar

Album roku - R&B: Pholks – Leon Thomas

Album roku - muzyka alternatywna: I Barely Know Her – Sombr

Album roku - rock: Even in Arcadia – Sleep Token

Album roku - dance: Mayhem – Lady Gaga

Album roku - muzyka latynoska: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Album roku - muzyka meksykańska: 111xpantia – Fuerza Regida

Album roku - kpop: Ruby – Jennie

Najlepszy album debiutancki: You'll Be Alright, Kid – Alex Warren

Najlepszy tekst: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift

Najlepszy teledysk: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift

Najlepsza współpraca kpopowa: "Sweet Dreams" – J-Hope i Miguel

Najlepszy tiktokowy taniec: "Mona Lisa" – J-Hope

Najlepszy występ w programie, serialu lub filmie: Jimin i Jung Kook – Ige maja?!

Najlepszy fotograf koncertowy: Rahul Bhatt – Katseye

Najlepsze stroje na koncertach: Taylor Swift – The Eras Tour

Najlepsza tradycja koncertowa: Coldplay – Crowd cam

Najlepszy debiut broadwayowski: Tom Felton – Harry Potter i przeklęte dziecko

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Kpopowe łowczynie demonów