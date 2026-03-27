Taylor Swift, Miley Cyrus i inne gwiazdy na iHeartRadio Music Awards 2026. Kto wyglądał najlepiej?

Plejada gwiazd na iHeartRadio Music Awards 2026
Za nami iHeartRadio Music Awards 2026. W nocy z 26 na 27 marca w Los Angeles odbyła się prestiżowa gala, na której nagradzane są największe radiowe hity, najczęściej grane albumy oraz najbardziej wspierani przez fanów artyści. Przed rozpoczęciem ceremonii odbył się czerwony dywan, na którym pojawiło się wiele znanych twarzy. Wszyscy najbardziej czekali na Taylor Swift, dla której była to pierwsza ścianka w tym roku. Supergwiazda postawiła na mini sukienkę w odcieniach zieleni. Już na widowni towarzyszył jej narzeczony Travis Kelce. Nie ukrywali się czułościami! Ważnym gościem była Miley Cyrus, która pojawiła się na gali, aby odebrać nagrodę specjalną Innovator Award. Piosenkarka postawiła na klasyczny czarny komplet. Fanów najbardziej ucieszyło, że wciąż ma blond włosy z grzywką na Hannah Montanę. Na ściance brylowała też Raye, która tej samej nocy wydała nowy album "This Music May Contain Hope". Pojawili się też m.in. Nikki Glaser, Nicole Scherzinger, Kehlani, Sombr, Ella Langley czy Alex Warren, który najważniejszą nagrodę wieczoru - Piosenkę roku. Kto jeszcze triumfował?
Kto wygrał iHeartRadio Music Awards 2026?
Oto lista zwycięzców na tegorocznej gali iHeartRadio Music Awards:
- Piosenka roku: "Ordinary" – Alex Warren
- Artysta roku: Taylor Swift
- Duet/zespół roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami
- Artysta roku - pop: Sabrina Carpenter
- Debiut roku - pop: Alex Warren
- Współpraca roku: "APT." – Rosé i Bruno Mars
- Piosenka roku - pop: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
- Artysta roku - country: Morgan Wallen
- Debiut roku - country: Ella Langley
- Piosenka roku - country: "Good News" – Shaboozey
- Artysta roku - świat: Moliy
- Artysta roku - rap: Kendrick Lamar
- Debiut roku - rap: Real Boston Richey
- Piosenka roku - rap: "Luther" – Kendrick Lamar i SZA
- Artysta roku - R&B: Chris Brown
- Debiut roku - R&B: Leon Thomas
- Piosenka roku - R&B: "Folded" – Kehlani
- Artysta roku - muzyka alternatywna: Twenty One Pilots
- Piosenka roku - muzyka alternatywna: "Ensenada" – Sublime
- Debiut roku - muzyka alternatywna: Sombr
- Artysta roku - rock: Shinedown
- Debiut roku - rock: Sleep Theory
- Piosenka roku - rock: "Heavy Is the Crown" – Linkin Park
- Artysta roku - dance: David Guetta
- Piosenka roku - dance: "No Broke Boys" – Disco Lines i Tinashe
- Artysta roku - muzyka latynoska: Bad Bunny
- Debiut roku - muzyka latynoska: Beéle
- Piosenka roku - muzyka latynoska: "DTMF" – Bad Bunny
- Artysta roku - muzyka meksykańska: Grupo Frontera
- Debiut roku - muzyka meksykańska: Los Dos De Tamaulipas
- Piosenka roku - muzyka meksykańska: "Amor Bonito" – Luis Angel "El Flaco"
- Artysta roku - kpop: Rosé
- Zespół roku - kpop: Stray Kids
- Debiut roku - kpop: Cortis
- Piosenka roku - kpop: "Golden" – Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami
- Autor roku: Amy Allen
- Producent roku: Andrew Watt
- Największy przełom w karierze: Alex Warren
- Album roku: The Life of a Showgirl – Taylor Swift
- Album roku - pop: The Life of a Showgirl – Taylor Swift
- Album roku - country: I'm the Problem – Morgan Wallen
- Album roku - rap: GNX – Kendrick Lamar
- Album roku - R&B: Pholks – Leon Thomas
- Album roku - muzyka alternatywna: I Barely Know Her – Sombr
- Album roku - rock: Even in Arcadia – Sleep Token
- Album roku - dance: Mayhem – Lady Gaga
- Album roku - muzyka latynoska: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Album roku - muzyka meksykańska: 111xpantia – Fuerza Regida
- Album roku - kpop: Ruby – Jennie
- Najlepszy album debiutancki: You'll Be Alright, Kid – Alex Warren
- Najlepszy tekst: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
- Najlepszy teledysk: "The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
- Najlepsza współpraca kpopowa: "Sweet Dreams" – J-Hope i Miguel
- Najlepszy tiktokowy taniec: "Mona Lisa" – J-Hope
- Najlepszy występ w programie, serialu lub filmie: Jimin i Jung Kook – Ige maja?!
- Najlepszy fotograf koncertowy: Rahul Bhatt – Katseye
- Najlepsze stroje na koncertach: Taylor Swift – The Eras Tour
- Najlepsza tradycja koncertowa: Coldplay – Crowd cam
- Najlepszy debiut broadwayowski: Tom Felton – Harry Potter i przeklęte dziecko
- Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Kpopowe łowczynie demonów