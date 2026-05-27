Wyszkoni zablokowała mamę na Instagramie. Wiemy, o co poszło. "Koszmar"

Anna Wyszkoni przygotowuje się do wydania nowej płyty, która - jak udało nam się dowiedzieć za kulisami koncertu "Nie ma jak u mamy" - ukaże się już jesienią. Jednym z singli zapowiadających wydawnictwo jest "Piosenka młodych spadochroniarzy". Artystka jest zapaloną miłośniczką skoków ze spadochronem. Motyw pojawia się też w jej teledysku do kawałka "Smuteczek".

O to Wyszkoni kłóci się z mamą!

Okazuje się, że to właśnie skoki ze spadochronem to temat, przez który Ania Wyszkoni najczęściej kłóci się ze swoją mamą. To właśnie z myślą o pani Urszuli wokalistka przed laty zdecydowała się na rozpoczęcie studium finansów.

Moja mama bardzo chciała, żebym poszła na studia, a ja powiedziałam, że właśnie podpisuję kontrakt. Dzisiaj zdecydowanie są inne czasy, mamy tych możliwości znacznie więcej. Młodzi ludzie, jeśli mają wizję, pomysł na siebie, mogą stworzyć własną przestrzeń w internecie i zarabiać bardzo duże pieniądze - wspominała w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Dziś - jako w pełni dojrzała kobieta - potrafi stawiać granice. Chcąc uniknąć nieporozumień, zablokowała jednak mamę na Instagramie!

Anna Wyszkoni ma nietypowe i drogie hobby. Skoki ze spadochronem to dla niej chleb powszedni

Anna Wyszkoni zablokowała mamę!

Nie jest tajemnicą, że mama Ani Wyszkoni nie była zachwycona, gdy córka postanowiła wkroczyć do świata show-biznesu jako nastolatka. Zapytana o to, co z perspektywy czasu łatwiej jej było zaakceptować: karierę muzyczną czy skoki ze spadochronem, pani Urszula bez wahania wskazała na muzykę.

Karierę muzyczną. Skoki to jest u mnie koszmar, o to się kłócimy i o to mnie zablokowała na Instagramie. Co były te skoki, to dzwoniłam i jej trułam - wyznała ze śmiechem w rozmowie dla ESKA.pl.

Ania podkreśliła, że odblokowała jednak swoją mamę. Skoki ze spadochronem to jednak wciąż temat tabu.

Odblokowałam. Jestem dorosłą kobietą, która chce realizować swoje pasje, więc no bez sensu się o to kłócić, ale przyznaję, że spadochrony to jest temat tabu, w ogóle nieporuszany. Jesteśmy zdrowsze obie - dodała ze śmiechem.