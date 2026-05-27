Michał Wiśniewski triumfuje w sądzie. Wiemy, kiedy znowu pójdzie na salę rozpraw, by wziąć rozwód

W poniedziałek 27 maja warszawski Sąd Apelacyjny zajął się kontrowersyjną sprawą finansową Michała Wiśniewskiego. Wokalista w ogromnych emocjach składał przed sądem wyjaśnienia, a po ogłoszeniu pomyślnego dla niego wyroku zalał się łzami. Trwająca pięć długich lat prawna batalia dobiegła wreszcie końca, przynosząc gwiazdorowi ogromną ulgę. Równocześnie do prasy trafiła informacja o terminie nadchodzącej rozprawy rozwodowej słynnego muzyka.

Michał Wiśniewski we łzach. Sąd uniewinnił gwiazdora w głośnej aferze

Cały proces dotyczył zaciągnięcia kredytu na kwotę 2,8 miliona złotych w placówce SKOK Wołomin. W ubiegłym roku sąd pierwszej instancji uznał, że słynny wokalista posłużył się nieprawdziwymi danymi przy ubieganiu się o te środki. Nałożono na niego wówczas karę 80 tysięcy złotych grzywny oraz wyrok półtora roku więzienia. Lider Ich Troje nie poddał się i postanowił walczyć o oczyszczenie swojego wizerunku. Przed sądem apelacyjnym argumentował, że pragnął jedynie zainwestować w nowy klub. Przyznał się do pewnej lekkomyślności, ale przekonywał, że posiadał odpowiednie zabezpieczenia majątkowe oraz czyste intencje, wskazując na pomyłkę poprzedniego składu orzekającego. Wymiar sprawiedliwości szybko podzielił te argumenty i oczyścił artystę ze wszystkich zarzutów, co wywołało u niego wybuch płaczu na sali rozpraw.

Koniec piątego małżeństwa lidera Ich Troje. Wiemy, kiedy rozwód Wiśniewskich

Piosenkarz opuścił salę rozpraw w doskonałym nastroju, ale wkrótce będzie musiał wrócić na sądowe korytarze. Tego samego dnia w mediach pojawiła się konkretna data rozprawy rozwodowej z Polą Wiśniewską. Artysta słynący z burzliwego życia miłosnego w połowie marca oficjalnie potwierdził rozpad swojego piątego związku małżeńskiego. Przedstawicielka Sądu Okręgowego w Warszawie, Aneta Gąsińska, zdradziła portalowi "Plejada" szczegóły wokandy. Małżonkowie spotkają się na pierwszej rozprawie rozwodowej w środę 17 czerwca o godzinie 12:30.

Pola Wiśniewska milczy po uniewinnieniu męża. Sprzedaje za to pamiątkę ze ślubu

Piąta żona muzyka twardo trzyma się zasady niekomentowania życia osobistego. Pola Wiśniewska dotąd nie zabrała głosu na temat szczegółów zakończenia związku, chociaż w internecie niejednokrotnie publikowała słowa o wielu interpretacjach. Z okazji Dnia Matki udostępniła sugestywny wpis mówiący o „ludziach, którzy potrafią być prawdziwym wsparciem”, a kilka dni wcześniej zaoferowała na sprzedaż swoją suknię ślubną. Poproszona przez serwis "Jastrząb Post" o odniesienie się do wyroku uniewinniającego męża, odmówiła jakiegokolwiek komentarza.

