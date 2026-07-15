Kontrola ciężarówki w Świebodzinie. Kierowca ukarany za niebezpieczne wyprzedzanie

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-15 14:01

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Świebodzinie zatrzymali 15 lipca 2026 roku kierowcę samochodu ciężarowego, który rażąco złamał przepisy. Mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry na łuku drogi, ignorując oznakowanie poziome. Za swoje zachowanie został ukarany wysokim mandatem oraz punktami karnymi.

Policja
Autor: Piotr Stańczak

Złamanie przepisów na łuku drogi w powiecie świebodzińskim

Podczas pełnienia służby 15 lipca 2026 roku funkcjonariusze monitorujący bezpieczeństwo na drogach powiatu świebodzińskiego zauważyli niebezpieczne zachowanie kierującego ciężarówką. Mężczyzna zdecydował się na manewr wyprzedzania w miejscu, gdzie było to zabronione ze względu na łuk drogi. Podczas wyprzedzania kierowca przekroczył podwójną linię ciągłą, całkowicie ignorując obowiązujące znaki. Dodatkowo mundurowi ustalili, że pojazd poruszał się z prędkością wyższą niż dopuszczalny limit na tym odcinku.

Wysoki mandat i punkty karne dla kierowcy ciężarówki

W związku z rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa policjanci zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za popełnione wykroczenia kierujący został ukarany mandatami, których łączna kwota wyniosła 1200 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do konta kierowcy dopisano również 13 punktów karnych. Według oceny funkcjonariuszy takie zachowanie na drodze stwarzało realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu i mogło doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa na zakrętach

Mundurowi podkreślają, że zakaz wyprzedzania na zakrętach oraz w miejscach oznaczonych podwójną linią ciągłą ma na celu ochronę zdrowia i życia podróżnych. Ograniczona widoczność w takich miejscach znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia zderzenia czołowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów o dużych gabarytach, ponieważ droga hamowania ciężarówek jest znacznie dłuższa niż samochodów osobowych. Policjanci apelują do wszystkich kierujących o zachowanie rozsądku oraz przestrzeganie przepisów, przypominając, że pośpiech nie powinien być ważniejszy niż bezpieczeństwo.

Źródło: Policja.pl