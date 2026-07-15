Kontrola ciężarówki w Świebodzinie. Kierowca ukarany za niebezpieczne wyprzedzanie

Złamanie przepisów na łuku drogi w powiecie świebodzińskim

Podczas pełnienia służby 15 lipca 2026 roku funkcjonariusze monitorujący bezpieczeństwo na drogach powiatu świebodzińskiego zauważyli niebezpieczne zachowanie kierującego ciężarówką. Mężczyzna zdecydował się na manewr wyprzedzania w miejscu, gdzie było to zabronione ze względu na łuk drogi. Podczas wyprzedzania kierowca przekroczył podwójną linię ciągłą, całkowicie ignorując obowiązujące znaki. Dodatkowo mundurowi ustalili, że pojazd poruszał się z prędkością wyższą niż dopuszczalny limit na tym odcinku.

Wysoki mandat i punkty karne dla kierowcy ciężarówki

W związku z rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa policjanci zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za popełnione wykroczenia kierujący został ukarany mandatami, których łączna kwota wyniosła 1200 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do konta kierowcy dopisano również 13 punktów karnych. Według oceny funkcjonariuszy takie zachowanie na drodze stwarzało realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu i mogło doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa na zakrętach

Mundurowi podkreślają, że zakaz wyprzedzania na zakrętach oraz w miejscach oznaczonych podwójną linią ciągłą ma na celu ochronę zdrowia i życia podróżnych. Ograniczona widoczność w takich miejscach znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia zderzenia czołowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów o dużych gabarytach, ponieważ droga hamowania ciężarówek jest znacznie dłuższa niż samochodów osobowych. Policjanci apelują do wszystkich kierujących o zachowanie rozsądku oraz przestrzeganie przepisów, przypominając, że pośpiech nie powinien być ważniejszy niż bezpieczeństwo.

Źródło: Policja.pl