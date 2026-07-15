Dusze zmarłych bliskich dają nam znać. Medium wskazuje 8 niezwykłych sygnałów obecności duchów

Kwestia obecności dusz zmarłych w naszym życiu od wieków intryguje ludzi, a wiara w możliwość kontaktu z bliskimi, którzy odeszli, często pomaga przetrwać żałobę.

James Van Praagh, znane medium, przekonuje, że duchy celowo wysyłają nam sygnały, chcąc przekazać nam wieści ze świata po drugiej stronie.

Poznaj osiem charakterystycznych znaków wskazujących na obecność zmarłej osoby obok nas oraz sposoby na nawiązanie z nią duchowej więzi.

Czy dusze bliskich są wśród nas?

Odejście bliskiej osoby to zawsze bolesne i często traumatyczne doświadczenie. Proces radzenia sobie z żałobą przybiera różne formy, a dla wielu prawdziwym ukojeniem staje się przekonanie o nieustannej obecności duchów bliskich w ich codzienności. Tajemnica śmierci i życia pozagrobowego od dawna fascynuje ludzkość. W tradycji katolickiej dusze wędrują do nieba, piekła lub czyśćca, podczas gdy hinduizm głosi ideę reinkarnacji. Z kolei z perspektywy naukowej niektórzy badacze sugerują, że dusza to specyficzna energia, rodzaj "informacji kwantowej", która po śmierci ciała fizycznego łączy się z wszechświatem, pozwalając umysłowi na istnienie w innej rzeczywistości. Niezależnie od poglądów, mnóstwo ludzi intuicyjnie odczuwa fizyczną bliskość zmarłych. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą przebywać wśród żywych, pozostaje wciąż otwarte.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Medium wylicza znaki, jakie widzimy, gdy odwiedzają nas bliscy po śmierci

Wątpliwości dotyczące tego, czy zmarli potrafią nawiązać z nami kontakt, nie słabną. Jak rozpoznać, że dusza ważnej dla nas osoby krąży w pobliżu i czy w ogóle ich obecność w naszym świecie jest możliwa? Jakiś czas temu znane medium James Van Praagh opowiedziało w wywiadzie o zjawisku obecności duchów w naszej codzienności. Ekspert od zjawisk paranormalnych wyodrębnił aż osiem konkretnych sygnałów dowodzących, że zmarli starają się nawiązać z nami więź i przekazać istotne informacje z zaświatów.

Naprawdę chcą, aby ludzie po tej stronie wiedzieli, że nadal ich kochają

– wyznał James Van Praagh podczas rozmowy z Randym Peyserem. Co więcej, medium uważa, że właściwe odczytanie znaków wysyłanych przez duchy zmarłych pozwala żywym na nawiązanie z nimi rzeczywistego kontaktu.

Poniżej w galerii prezentujemy 8 znaków świadczących o tym, że dusza zmarłej osoby znajduje się tuż obok.

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