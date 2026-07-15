Rozbój w Prabutach. Policjanci zatrzymali sprawców pobicia na dworcu

Interwencja policji na dworcu kolejowym w Prabutach

W niedzielę 13 lipca 2026 roku około godziny 1:00 dyżurny jednostki policji odebrał zgłoszenie od świadka, który zauważył dwóch mężczyzn atakujących innego człowieka. Na teren dworca natychmiast wysłano funkcjonariuszy, którzy na miejscu zastali zespół ratownictwa medycznego udzielający pomocy 41-letniemu mieszkańcowi Warszawy. Mężczyzna ten w chwili zdarzenia oczekiwał na pociąg. Policjanci jeszcze w tłumie zgromadzonych osób zatrzymali pierwszego z podejrzewanych o udział w ataku. Niedługo później drugi ze sprawców został ujęty przez patrol sprawdzający teren przyległy do stacji kolejowej.

Zatrzymani mieszkańcy Częstochowy pod wpływem alkoholu

Sprawcami zdarzenia okazali się dwaj mieszkańcy Częstochowy w wieku 23 i 19 lat. W momencie zatrzymania obaj mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu. Zostali oni doprowadzeni do komendy w Kwidzynie i osadzeni w policyjnej celi do czasu dalszych czynności procesowych. Na miejscu pobicia pracował także technik kryminalistyki, który wraz z innymi funkcjonariuszami przeprowadził oględziny oraz zabezpieczył ślady i materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Ciężkie obrażenia i kradzież mienia

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w trakcie ataku jeden ze sprawców zabrał pokrzywdzonemu plecak. 41-letni mieszkaniec Warszawy doznał w wyniku zdarzenia ciężkich obrażeń ciała i trafił pod opiekę personelu szpitala w Kwidzynie. Na podstawie zebranych dowodów obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące dokonania rozboju oraz pobicia. Policjanci i prokuratura podjęli działania mające na celu ukaranie sprawców tego niebezpiecznego zdarzenia.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawców

W dniu 14 lipca 2026 roku zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami sprawy wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. O tym, czy najbliższe miesiące spędzą w areszcie, zdecyduje dzisiaj 15 lipca 2026 roku sąd. Cała sprawa jest wynikiem sprawnego przepływu informacji od świadka oraz szybkiej reakcji mundurowych.

Źródło: Policja.pl