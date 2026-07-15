Szybka kartkówka z matematyki. Oblicz, ile wynosi x w równaniu: 5+4×2−6:3×x=9

Matematyka to znacznie więcej niż szkolne wzory - to doskonały trening dla mózgu, który wzmacnia pamięć i logiczne myślenie.

Nawet proste zadania są świetną formą umysłowej gimnastyki, która pobudza aktywność mózgu i poprawia koncentrację.

Podejmij wyzwanie i spróbuj rozwiązać to równanie bez kalkulatora - czy uda ci się znaleźć prawidłową odpowiedź?

Podobnie jak mięśnie potrzebują regularnego ruchu, aby zachować dobrą kondycję, tak samo mózg potrzebuje odpowiednich bodźców, aby pozostać sprawny. Rozwiązywanie zadań matematycznych zmusza nasz umysł do aktywnej pracy - analizowania informacji, szukania zależności, planowania kolejnych kroków i wyciągania wniosków. Nawet proste działania czy krótkie łamigłówki mogą stać się codziennym treningiem, który pobudza różne obszary mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych zmusza nasz umysł do aktywnej pracy - analizowania informacji, szukania zależności, planowania kolejnych kroków i wyciągania wniosków. Nawet proste działania czy krótkie łamigłówki mogą stać się codziennym treningiem, który pobudza różne obszary mózgu.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile wynosi x w równaniu: 5+4×2−6:3×x=9? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Nie trzeba sięgać po skomplikowane zadania. Kilka minut dziennie poświęconych na rozwiązanie zagadki logicznej czy prostych działań pamięciowych może przynieść wiele korzyści. Regularna aktywność tego typu pomaga utrzymać koncentrację, rozwija cierpliwość i uczy szukania alternatywnych rozwiązań. To umiejętności, które przydają się nie tylko podczas nauki, ale również w pracy i codziennych sytuacjach. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 5+4×2−6:3×x=9? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu: 5+4×2−6:3×x=9? - rozwiązanie krok po kroku

Najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej):

4×2=8

oraz:

6:3×x=2×x=2x

Równanie przyjmuje postać:

5+8−2x=9 13−2x=9

Przenosimy 13 na drugą stronę:

−2x=9−13 −2x=−4

Dzielimy obie strony przez -2:

x=−2−4​ x=2​

Sprawdzenie:

5+4×2−6:3×2=5+8−2×2=13−4=9

Równanie jest spełnione, więc x = 2.

Udało wam się poprawnie obliczyć wartość x bez użycia kalkulatora? Jeśli tak, należą wam się brawa!