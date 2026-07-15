Marcin Dorociński napsuje krwi Ryanowi Reynoldsowi. Komedia szpiegowska "Mayday" zmierza na ekrany

"Mayday" to komedia akcji wyprodukowana przez studio Skydance i choć budżet przekroczył 100 milionów dolarów, film przeleżał na półce aż dwa lata i ostatecznie nie trafi do kin. Zamiast tego zawędruje prosto do Apple TV, które właśnie pokazało zwiastun. A w nim znany z roli Deadpoola w filmach Marvela Ryan Reynolds, ceniony brytyjski aktor Kenneth Branagh ("Harry Potter i Komnata Tajemnic", "Oppenheimer") oraz... nasz Polak rodak Marcin Dorociński.

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"Mayday" - Marcin Dorociński jako złoczyńca w komedii Apple TV. O czym opowie film?

Główną rolę kreuje tu Ryan Reynolds, wcielający się w amerykańskiego pilota sił powietrznych, który podczas lotu nad sowiecką Rosją zmuszony jest rozbić samolot na kompletnym odludziu. W tak zwanym międzyczasie poznaje rosyjskiego cieślę (Kenneth Branagh), który zgadza się pomóc mu w ucieczce z terytorium wroga, a z czasem zostaje jego serdecznym przyjacielem. Główny antagonista będzie miał zaś oblicze Marcina Dorocińskiego.

"Mayday" - zwiastun i data premiery

W pozostałych rolach występują Maria Bakalova ("Strażnicy Galaktyki vol. 3"), David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi oraz Alex Ozerov. Za scenariusz i reżyserię odpowiada duet Jonathan Goldstein i John Francis Daley. "Mayday" trafi do oferty Apple TV w dniu 4 września.

Marcin Dorociński nie jest pierwszym Polakiem, którego zobaczycie w Apple TV

Z tego miejsca warto przypomnieć o cenionym (a w Polsce nieszczególnie popularnym) serialu sci-fi od Apple TV - "For All Mankind", gdzie wystąpił nasz inny utalentowany rodak - Piotr Adamczyk. W Polsce znany przede wszystkim z roli papieża i występów we wszelkiej maści romkomach aktor zagrał tu Rosjanina Sergeja Nikulova, będącego w kontakcie z Amerykanką z NASA, Margo Madison, szefową Johnson Space Center.

To była jedna z najlepszych współprac, z jakimi mieliśmy do czynienia. Jeśli chodzi o tę rolę w szczególności, to nie planowaliśmy, aby była aż tak duża, jak się w praktyce okazało i to zasługa Piotra [Adamczyka]. Współpraca z nim była przyjemnością. Jest niezwykle utalentowaną, miłą, wspaniałą osobą - powiedział Ben Nedivi, jeden z showrunnerów "For All Mankind", w wywiadzie dla Spider's Webu.

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