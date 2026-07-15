Rowerzysta na trasie ekspresowej S19 pod Kraśnikiem. 43-latek ukarany mandatem

Policja z Kraśnika interweniowała na trasie S19

Do zdarzenia doszło 15 lipca 2026 roku na odcinku drogi ekspresowej S19 prowadzącym w stronę Lublina. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące rowerzysty, który poruszał się po pasie trasy ekspresowej zaraz za węzłem Kraśnik Północ. Na miejsce natychmiast wysłano patrol ruchu drogowego z kraśnickiej policji w celu zweryfikowania zgłoszenia. Mundurowi potwierdzili, że cyklista znajduje się na drodze, po której nie wolno poruszać się takimi pojazdami.

Mandat dla 43-letniego rowerzysty pod Kraśnikiem

Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że trasą ekspresową poruszał się 43-letni obywatel Ukrainy. Policjanci przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w organizmie mężczyzny, które dało wynik negatywny. Za popełnione wykroczenie drogowe rowerzysta został ukarany mandatem karnym. Po zakończeniu policyjnych czynności 43-latek opuścił drogę ekspresową, aby nie kontynuować dalszej jazdy trasą S19.

Zakaz wjazdu rowerów na drogi ekspresowe i autostrady

Mundurowi przypominają wszystkim użytkownikom jednośladów, że drogi ekspresowe oraz autostrady są całkowicie wyłączone z ruchu rowerowego oraz pieszego. Wjazd na tego typu trasy jest zabroniony przepisami i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i pamiętanie o tym, że obecność rowerzystów na pasach dróg szybkiego ruchu jest niedozwolona.

Źródło: Policja.pl