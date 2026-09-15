Michał Wiśniewski musi uzbroić się w cierpliwość. Sąd wyznaczył nowe terminy rozpraw

Piąty rozwód lidera Ich Troje: Michał Wiśniewski rozstaje się z żoną

Gwiazdor polskiej sceny muzycznej uchodzi za osobę o bardzo burzliwym życiu uczuciowym. Michał Wiśniewski zawierał związek małżeński aż osiem razy, lecz miał łącznie pięć żon. W marcu lider Ich Troje opublikował na swoim profilu na Instagramie oficjalny komunikat, w którym przyznał, że rozstał się z 41-letnią Polą Wiśniewską. Ich relacja dobiegła końca po niespełna sześciu latach małżeństwa.

Już na przełomie 2015 i 2016 roku pojawiały się głosy o poważnym kryzysie w ich relacji. Główni bohaterowie początkowo unikali jednoznacznych deklaracji na ten temat, jednak ich wpisy publikowane w mediach społecznościowych wyraźnie sugerowały zakończenie związku. Wkrótce okazało się, że zakończenie tej relacji odbędzie się w bardzo napiętej atmosferze.

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Co dalej z rozwodem Michała Wiśniewskiego? Znamy daty rozpraw

W czerwcu odbyło się pierwsze posiedzenie sądu, na którym Pola Wiśniewska miała pojawić się z dokumentacją rozwodową liczącą z górą 700 stron. Ponadto kobieta wysunęła wobec byłego partnera oskarżenia o niewierność. Lider Ich Troje zaprzeczał tym doniesieniom, jednak w połowie lipca ogłosił, że jego nową partnerką jest... Marta Wiśniewska. Oznacza to, że dawni małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę po dwudziestu latach od rozstania.

Choć piosenkarz układa sobie relację z byłą żoną, zakończenie jego obecnego małżeństwa potrwa jeszcze długo. Według informacji przekazanych przez serwis Plejada, następne spotkanie w sądzie w tej sprawie zaplanowano dopiero na przyszły rok. Jeśli gwiazdor spodziewał się szybkiego zakończenia formalności, jego oczekiwania okazały się płonne.

Redakcja Plejady skontaktowała się w tej sprawie z Sądem Okręgowym w Warszawie. Aneta Gąsińska, pełniąca funkcję specjalistki do spraw informacji publicznej, poinformowała, że następną rozprawę wyznaczono na 13 kwietnia na godzinę 9:00. Kolejne posiedzenie sądu odbędzie się niecały miesiąc później, bo już 11 maja.

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Bujne życie Michała Wiśniewskiego. Czy wiesz ile miał żon? Pytanie 1 z 10 Gdzie pracował Michał Wiśniewski, zanim został sławny? Jako monter wysokościowy Był pracownikiem pizzerii Pracował przy zbiorach czosnku Następne pytanie