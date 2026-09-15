Kradzież Mercedesów w Nidzicy. Policja odzyskała auta o wartości 550 000 zł

Nocne włamanie i kradzież aut na jednej z posesji w Nidzicy

W drugiej połowie sierpnia 2026 roku nidziccy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży dwóch samochodów osobowych marki Mercedes. Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych na terenie jednej z posesji z domem jednorodzinnym w Nidzicy. Mundurowi po przybyciu na miejsce potwierdzili fakt włamania oraz przeprowadzili szczegółowe oględziny. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przyjęli od właściciela oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzony oszacował łączną wartość skradzionych pojazdów na kwotę około 550 000 zł.

Odnalezienie Mercedesów na terenie powiatu płońskiego

Po otrzymaniu informacji o kradzieży policja natychmiast rozpoczęła działania operacyjne zmierzające do odnalezienia mienia. Dzięki sprawnym czynnościom i szybkiej reakcji funkcjonariuszy samochody udało się namierzyć już kilka godzin po zdarzeniu. Skradzione pojazdy zostały odnalezione na terenie podlegającym Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku. Policjanci kontynuowali swoje zadania, aby ustalić tożsamość osób, które brały udział we włamaniu i kradzieży. Dalsze ustalenia pozwoliły wytypować konkretnych podejrzanych o dokonanie tego czynu.

Zatrzymania mężczyzn i zarzuty kradzieży z włamaniem

Wspólne działania policjantów z Nidzicy, Olsztyna i Radomia oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kętrzyna doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn. W ręce służb trafili 45-latek z gminy Grudziądz, 43-latek z gminy Pruszków oraz 46-latek z gminy Wielbark. Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 45-latkowi i 46-latkowi zarzutów kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec nich tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast trzeci z mężczyzn został zwolniony.

Źródło: Policja.pl