Piotr Gąsowski na wakacjach z byłymi partnerkami. Stworzyli zgrany zespół

Piotr Gąsowski żyje w przyjaźni z byłymi partnerkami

Popularny prezenter i aktor był związany z dwiema znanymi kobietami. U schyłku lat 80. jego partnerką została Hanna Śleszyńska, z którą powitał na świecie syna Jakuba. Związek artystów oficjalnie zakończył się w 2001 roku, ale mimo to zachowali serdeczne kontakty, co wielokrotnie udowadniali na scenie.

Cztery lata po rozstaniu z aktorką Gąsowski zaczął spotykać się z Anną Głogowską, młodszą o czternaście lat tancerką, z którą wystąpił w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para była jedną z popularniejszych w polskim show-biznesie, a w 2007 roku urodziła im się córka Julia.

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Piotr Gąsowski na wakacjach. Towarzyszą mu byłe partnerki!

Związek z Anną Głogowską również przeszedł do historii, kończąc się w 2014 roku, jednak i z nią aktor zachował rewelacyjne stosunki. Gąsowski wielokrotnie zaznaczał, że choć drogi z matkami jego dzieci się rozeszły, wciąż ceni je i darzy ogromnym szacunkiem, a co ciekawe, obie panie również zdołały się zaprzyjaźnić.

Cała trójka stanowi doskonały przykład zgranej patchworkowej rodziny, co udowadniają choćby poprzez coroczne wyjazdy do Grecji. Na Krecie bawią się nie tylko we troje, bo towarzyszy im spora grupa przyjaciół, w tym Magda Steczkowska z mężem, Olga Bończyk, Natalia Maszkowska i DJ Adamus, a wkrótce ma do nich dołączyć także Majka Jeżowska.

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