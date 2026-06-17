Michał Wiśniewski w sądzie z piątą żoną. Zaskoczył ją powitaniem, zareagowała wymownie

Życie uczuciowe lidera Ich Troje od lat budzi zainteresowanie

Urodzony w 1972 roku Michał Wiśniewski to znany polski wokalista, kompozytor oraz współtwórca grupy Ich Troje. Zespół ten na przełomie lat 90. i 2000. zdobył ogromną popularność. Piosenkarz wyróżnia się charakterystycznymi, czerwonymi włosami oraz burzliwymi relacjami prywatnymi, które widzowie mogli śledzić w programie „Jestem jaki jestem”. Artysta wprost przyznawał, że jego życie uczuciowe jest skomplikowane, a on sam wciąż poszukuje prawdziwej miłości. Wokalista stawał na ślubnym kobiercu pięciokrotnie.

Magda Femme,

Marta „Mandaryna” Mandrykiewicz,

Anna Świątczak,

Dominika Tajner,

Pola Wiśniewska.

Wokalista doczekał się szóstki dzieci: Xaviera, Fabienne, Etiennette, Vivienne, Falco Amadeusa i Noela. Muzyk podkreśla, że zależy mu na wspieraniu wszystkich pociech i dążeniu do zapewnienia im jak najlepszego bytu.

Michał Wiśniewski rozstaje się z Polą Wiśniewską

W połowie marca 2026 roku piosenkarz oficjalnie potwierdził rozstanie ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. Para ma dwóch synów: Falco i Noela. Informacja ta wywołała lawinę spekulacji internautów dotyczących przyczyn rozpadu małżeństwa i ewentualnych nowych sympatii muzyka. Sami zainteresowani unikali jednak dłuższego komentowania sprawy.

Proces rozwodowy ruszył 17 listopada 2026 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Z relacji wynika, że kobieta pojawiła się w sądzie z dużą teczką dokumentów. Kwestią sporną pozostaje nie tylko podział majątku, ale również ustalenie, przy kim na stałe pozostaną dzieci. Nie wiadomo jeszcze, ile rozpraw będzie koniecznych do zakończenia sporu.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Pola Wiśniewska zaskoczona zachowaniem męża w sądzie

Małżonkowie zdecydowali się na dość stonowane, niemal szkolne stroje. Wokalista założył pasiastą koszulę i czarną marynarkę, do których dobrał białe spodnie z frędzlami, ciemne okulary i czarne obuwie. Stylizację uzupełniała niewielka saszetka, prawdopodobnie marki Karl Lagerfeld, której wartość przekracza 300 zł.

Pola Wiśniewska również zaprezentowała się w klasycznym wydaniu. Kobieta ubrana była w białą koszulę i proste, czarne spodnie.

Uwagę obserwatorów zwróciło jednak zachowanie muzyka. Gdy Pola pochylała się nad przyniesionymi papierami, Michał Wiśniewski postanowił przywitać się z nią, zbliżając twarz do jej głowy. Zaskoczona kobieta spodziewała się raczej formalnego uścisku dłoni i jej zmieszanie było widoczne. Ostatecznie oboje usiedli i w milczeniu czekali na wejście na salę.

Punktualnie o godzinie 12:30 weszli na salę, w której do tej pory przebywają. Wcześniej zamienili ze sobą zaledwie kilka słów. Oboje byli bardzo skupieni

– relacjonuje świadek zdarzenia.

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że na tej rozprawie nie przewidziano przesłuchań świadków. Osoby powołane do zeznań pojawią się prawdopodobnie na kolejnych posiedzeniach, co sugeruje, że rozwód Wiśniewskich może potrwać dłużej.

Zdjęcia z rozprawy zobaczysz TUTAJ.