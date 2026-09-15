Pomoc dla seniorki w Legionowie. Policjant po służbie zareagował na leżącą kobietę

Interwencja na skrzyżowaniu w Legionowie

11 września 2026 roku około godziny 18:10 na skrzyżowaniu ulic Batorego i Piłsudskiego w Legionowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Sierżant sztabowy Patryk Bziuk, który na co dzień pełni służbę w Referacie do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, zauważył osobę leżącą na poboczu drogi. Choć nogi kobiety wystawały na jezdnię, żaden z przejeżdżających kierowców ani przechodniów nie zatrzymał się, aby sprawdzić jej stan. Policjant, mimo że był po służbie i miał zaplanowany czas z rodziną, zaparkował swój samochód i natychmiast podszedł do poszkodowanej.

Pomoc przedmedyczna i wezwanie pogotowia

Okazało się, że leżącą osobą jest seniorka, która nie mogła samodzielnie wstać. Kobieta wyjaśniła policjantowi, że upadła z powodu nagłego zasłabnięcia. Funkcjonariusz dokonał oceny jej stanu zdrowia i ustalił, że kobieta nie ma zewnętrznych obrażeń oraz nie zgłasza innych dolegliwości. Sierżant sztabowy Patryk Bziuk ułożył seniorkę w pozycji bezpiecznej i wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu ratowników medycznych policjant cały czas monitorował sytuację i dbał o bezpieczeństwo kobiety na ruchliwym skrzyżowaniu.

Przekazanie seniorki ratownikom medycznym

Gdy na miejscu pojawił się zespół medyczny oraz patrol policji z Legionowa, funkcjonariusz przekazał im szczegółowe informacje o okolicznościach znalezienia kobiety. Mundurowy kontynuował swoje prywatne plany dopiero w momencie, gdy upewnił się, że seniorka otrzymała właściwą opiekę ze strony ratowników. Postawa policjanta wzbudziła zainteresowanie i uznanie świadków zdarzenia. Jeden z nich wysłał do północnopraskiej komendy specjalne podziękowania, w których podkreślił, że funkcjonariusz podjął działanie w sytuacji, w której inni ludzie pozostali obojętni.

Źródło: Policja.pl