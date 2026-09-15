Igor Łubkowski z "Love Island" podbija teraz "Top Model". Fani oburzeni jego startem

Igor Łubkowski - kariera w Polsacie

Igor Łubkowski – polski influencer i model – zyskał popularność w 2020 roku za sprawą występów w 2. edycji programu "Love Island. Wyspa miłości" (emisja w Polsacie), w którym dotarł aż do finału, plasując się na drugim miejscu. To właśnie na planie tego randkowego show poznał Magdalenę Karwacką. Para budowała stabilny, chętnie śledzony przez media związek przez blisko pięć lat, aż do maja 2025 roku, kiedy to poinformowali o zakończeniu relacji, wywołując spore poruszenie w sieci.

Zanim zdobył rozpoznawalność w telewizji, przez długi czas mieszkał w Londynie, gdzie odnosił sukcesy jako zawodowy model i współpracował z zagranicznymi markami.

Na swoim koncie ma także inne formaty reality show. Jesienią 2022 roku wystąpił w 7. edycji "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" - przygodę z kulinarnym show zakończył jednak na 5. odcinku, tłumacząc później, że wyzwaniem okazała się dla niego twarda dyscyplina w kuchni oraz rozłąka z Magdą. Z kolei w programie "The 50" przyjdzie mu ponownie stanąć twarzą w twarz ze swoją byłą partnerką, co, jak sam przyznaje - stanowiło dla niego dość skomplikowane i trudne emocjonalnie doświadczenie

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Igor Łubkowski w Top Model

Gdy Igor ogłosił w kwietniu 2026, że wraca do Wielkiej Brytanii, fani byli przekonani, iż chłopak rozpocznie tam swoją karierę medialną. Nic bardziej mylnego - chłopak właśnie walczy w Top Model o wygraną w show. W zrewolucjonizowanym formacie TVN, znalazł się w jednym z domów, gdzie walczy o udział w dalszym etapie show.

- Znowu on? Niedawno był w innych reality - napisała jedna z fanek na Instagramie.

Sporo osób jej wtórowało i uważa, że mężczyzna ponownie walczy o zasięgi, a nie modeling. Sam Igor zdementował te plotki. Powiedział, iż już czasami pracuje jako model i chciałby rozwijać karierę w tym kierunku.