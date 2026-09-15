Jak pozbyć się "pelikanów"? Wystarczy jedno proste ćwiczenie, którego wykonanie zajmuje kilka minut

Zwisająca skóra na ramionach, potocznie nazywana "pelikanami", to częsty mankament urody, który wcale nie musi wynikać wyłącznie ze zbytniej wagi.

Choć nie da się schudnąć z konkretnego miejsca na ciele, odpowiedni trening mięśni ramion mocno podniesie ich sprężystość i prezencję.

Odkryj "diamond push-up" – nieskomplikowane ćwiczenie polecane przez specjalistów, które ujędrnia ramiona bez wychodzenia na siłownię!

Czym są pelikany i jak je zmniejszyć?

Nadprogramowa, wisząca skóra w obrębie ramion to nic innego jak znane powszechnie "pelikany". Bywają one przyczyną kompleksów. Przyczyn ich występowania jest sporo i nie zawsze wiążą się one ze zbytnimi kilogramami. Czas płynie, a procesy wewnątrz naszego organizmu ulegają spowolnieniu. Trudniej utrzymać wagę, metabolizm zwalnia, a ciało staje się mniej podatne na wysiłek. Do tego dochodzą wahania hormonów, rzutujące na poziom tłuszczu. Za obecność "pelikanów" odpowiadają zwykle czynniki genetyczne, nawyki żywieniowe oraz poziom aktywności fizycznej na co dzień. Likwidacja tej niedoskonałości, jak każdego nagromadzonego tłuszczu, to wypadkowa wielu zmiennych. Zrzucenie wagi zawsze pociąga za sobą konieczność bycia w deficycie kalorycznym. To oznacza, że musisz spalać więcej kalorii, niż ich zjadasz. Pamiętaj, że chudniemy z całego ciała naraz – nie da się zrzucić tkanki tłuszczowej wyłącznie z wybranej partii. Możesz za to dany obszar wyćwiczyć i ujędrnić, co znacząco poprawi jego wygląd. I to jest właśnie idealny scenariusz do walki z "pelikanami".

Z jakich mięśni składają się ramiona?

Jeżeli chcesz skutecznie pozbyć się "pelikanów", dowiedz się najpierw, jak zbudowane są ramiona. Ta wiedza pozwoli Ci lepiej zrozumieć, które dokładnie mięśnie aktywujesz podczas konkretnego ruchu.

Struktura mięśniowa ramion to:

Mięśnie z przodu:

mięsień dwugłowy ramienia (biceps) – znany chyba każdemu.

mięsień ramienny – umiejscowiony zaraz pod bicepsem.

mięsień kruczo-ramienny – znajduje się blisko ramienia i odpowiada za jego zginanie.

Mięśnie z tyłu:

mięsień trójgłowy ramienia (triceps) – jego zadaniem jest stabilizacja stawu barkowego.

mięsień łokciowy – asystuje przy prostowaniu łokcia i rotacji przedramienia.

Jak pozbyć się pelikanów? Proste ćwiczenie od znanej trenerki

Aby nadać ramionom pożądany kształt i ukryć "pelikany", musisz postawić na trening rąk. Świetnie sprawdzą się tu klasyczne, jak i odwrotne pompki, a także unoszenie rąk z obciążeniem. Popularna trenerka Cecilia Harris, w wywiadzie dla serwisu The Sun zdradziła, że jej faworytem do walki z tym problemem jest ćwiczenie o nazwie "diamond push-up".

Autor: Makatserchyk/ Shutterstock

Diamond push-up pozwala na izolowaną pracę mięśnia trójgłowego ramienia, a dodatkowo nie wymaga sprzętu

Sekret tego ruchu tkwi w ułożeniu dłoni. W przeciwieństwie do zwykłej pompki, tutaj zsuwamy je tak blisko siebie, by kciuki i palce wskazujące ułożyły się w kształt rombu (diamentu). Takie ustawienie sprawia, że to triceps i mięśnie tylne wykonują lwią część pracy. Jeżeli dopiero zaczynasz, spokojnie możesz oprzeć kolana na macie, bądź wykonywać pompki w oparciu o ścianę. Odciążysz w ten sposób stawy, a Twoja górna część ciała i tak dostanie wycisk. Nie zapomnij tylko o napięciu mięśni brzucha oraz dna miednicy. Wystarczy kilka minut dziennie – zrób 3 serie po 10 powtórzeń, a szybko zobaczysz rezultaty.