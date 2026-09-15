Emmy 2026: Wielkie gwiazdy na czerwonym dywanie. Lista laureatów gali

Emmy 2026 - najważniejsze święto telewizji

Od wielu lat Emmy to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie telewizji. Statuetki trafiają nie tylko w ręce aktorów, ale są również przyznawane reżyserom, scenarzystom, producentom oraz całym ekipom pracującym nad serialami czy formatami rozrywkowymi.

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Początki tych nagród to rok 1949. Pierwsza gala odbyła się 25 stycznia w Hollywood Athletic Club w Los Angeles, a wręczono wówczas zaledwie sześć statuetek. Pionierką okazała się Shirley Dinsdale, doceniona jako Outstanding Television Personality. Przez kolejne lata kategoria nagród stopniowo się powiększała, pokrywając coraz większą część produkcji telewizyjnych. Tegoroczna 78. odsłona Primetime Emmy Awards trwała aż trzy dni – 5, 6 i 14 września.

Główne wydarzenie miało miejsce 14 września 2026 roku w kalifornijskim Peacock Theater zlokalizowanym w kompleksie L.A. LIVE. Ceremonię poprowadziła Mariska Hargitay, a w czasie telewizyjnej gali poznaliśmy laureatów w 19 kategoriach.

Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy na czerwonym dywanie.

Niekwestionowanym zwycięzcą w kategorii dla najlepszego serialu dramatycznego okazał się „The Pitt”. Z kolei w sekcji komediowej statuetkę za najlepszy serial zgarnęła „Wdowia zatoka”.

Szczególnie to drugie dzieło zdominowało główną część imprezy, zgarniając aż sześć wyróżnień. Wliczając nagrody przyznane w poprzednich dniach, „Wdowia zatoka” ma na koncie łącznie aż 14 statuetek.

Karolina Wydra - polska nominacja na Emmy 2026

Na tegorocznej ceremonii nie zabrakło również polskiego śladu. Szansę na statuetkę w kategorii dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym miała Karolina Wydra za swoją rolę w „Jedynej”.

Polka ostatecznie musiała uznać wyższość rywalki. Statuetka powędrowała w ręce Allison Janney docenionej za udział w „Dyplomatce”.

Emmy 2026 – pełna lista nagrodzonych

Najlepszy serial dramatyczny:

„Dyplomatka”

„Pozłacany wiek”

„Paradise”

„The Pitt” – ZWYCIĘZCA

„Kulawe konie”

„Znajomi i sąsiedzi”

Najlepszy serial komediowy:

„Misja: Podstawówka”

„The Bear”

„Margo jest spłukana”

„Nikt tego nie chce”

„Zbrodnie po sąsiedzku”

„Terapia bez trzymanki”

„Wdowia zatoka” – ZWYCIĘZCA

Najlepszy miniserial lub antologia:

„To jej wina”

„Bestia we mnie”

„Awantura”

„Chętni na seks” – ZWYCIĘZCA

„Love Story”

Najlepszy film telewizyjny:

„Niezwykle szlachetne stworzenia” – ZWYCIĘZCA

„Sojusznicy”

„Miss You, Love You”

„Ludzie, których spotykamy na wakacjach”

„Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów”

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Sterling K. Brown – „Paradise”

Gary Oldman – „Kulawe konie”

Mark Ruffalo – „Grupa zadaniowa”

Noah Wyle – „The Pitt” – ZWYCIĘZCA

Rufus Sewell – „Dyplomatka”

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Keri Russell – „Dyplomatka”

Rhea Seehorn – „Jedyna” – ZWYCIĘŻCZYNI

Zendaya – „Euphoria”

Chase Infiniti – „Testamenty”

Carrie Coon – „Pozłacany wiek”

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Steve Carell – „Rooster”

Matthew Rhys – „Wdowia zatoka” – ZWYCIĘZCA

Jason Segel – „Terapia bez trzymanki”

Martin Short – „Zbrodnie po sąsiedzku”

Yahya Abdul-Mateen II – „Wonder Man”

Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Elle Fanning – „Margo jest spłukana”

Lisa Kudrow – „Wielki powrót”

Jean Smart – „Hacks” – ZWYCIĘŻCZYNI

Quinta Brunson – „Misja: podstawówka”

Ayo Edebiri – „The Bear”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Patrick Ball – „The Pitt”

Shawn Hatosy – „The Pitt”

Gerran Howell – „The Pitt”

Billy Crudup – „The Morning Show”

Jack Lowden – „Kulawe konie”

Tom Pelphrey – „Grupa zadaniowa” – ZWYCIĘZCA

Carlos-Manuel Vesga – „Jedyna”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

Taylor Dearden – „The Pitt”

Fiona Dourif – „The Pitt”

Katherine LaNasa – „The Pitt”

Sepideh Moafi – „The Pitt”

Allison Janney – „Dyplomatka” – ZWYCIĘŻCZYNI

Julianne Nicholson – „Paradise”

Karolina Wydra – „Jedyna”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

Paul W. Downs – „Hacks”

Harrison Ford – „Terapia bez trzymanki”

Colman Domingo – „Cztery pory roku”

Nick Offerman – „Margo jest spłukana”

Stephen Root – „Wdowia zatoka” – ZWYCIĘZCA

Michael Urie – „Terapia bez trzymanki”

Tyler James Williams – „Misja: podstawówka”

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Oscar Isaac – „Awantura”

Matthew Rhys – „Bestia we mnie” – ZWYCIĘZCA

Charlie Hunnam – „Potwór: Historia Eda Geina”

Jason Bateman – „Black Rabbit”

Riz Ahmed – „Bait”

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Claire Danes – „Bestia we mnie”

Sally Field – „Niezwykle szlachetne stworzenia” – ZWYCIĘŻCZYNI

Carey Mulligan – „Awantura”

Sarah Pidgeon – „Love Story”

Sarah Snook – „To jej wina”

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Jason Bateman – „Chętni na seks”

Richard Gadd – „Półbrat”

David Harbour – „Chętni na seks” – ZWYCIĘZCA

Richard Jenkins – „Chętni na seks”

Nick Offerman – „Śmierć od pioruna”

Charles Melton – „Awantura”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Linda Cardellini – „Chętni na seks” – ZWYCIĘŻCZYNI

Joy Sunday – „Chętni na seks”

Dakota Fanning – „To jej wina”

Laurie Metcalf – „Potwór: Historia Eda Geina”

Youn Yuh-jung – „Awantura”

Constance Zimmer – „Love Story”

Najlepszy gościnny występ aktora w serialu dramatycznym:

Colman Domingo – „Euforia”

Ernest Harden Jr. – „The Pitt” – ZWYCIĘZCA

Jeff Kober – „The Pitt”

Jeff Hiller – „Jedyna”

Jonathan Pryce – „Kulawe konie”

Bradley Whitford – „Dyplomatka”

Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu dramatycznym:

Brittany Allen – „The Pitt”

Tal Anderson – „The Pitt”

Tina Ivlev – „The Pitt”

Miriam Shor – „Jedyna”

Merritt Wever – „Pozłacany wiek”

Shailene Woodley – „Paradise” – ZWYCIĘŻCZYNI

Najlepszy gościnny występ aktora w serialu komediowym:

Michael J. Fox – „Terapia bez trzymanki”

Brett Goldstein – „Terapia bez trzymanki”

Hamish Linklater – „Wdowia zatoka”

Christopher McDonald – „Hacks”

Rob Reiner – „The Bear” – ZWYCIĘZCA

Connor Storrie – „Saturday Night Live”

Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu komediowym:

Leslie Bibb – „Hacks”

Cherry Jones – „Hacks”

Laurie Metcalf – „Hacks”

Kaitlin Olson – „Hacks”

Lauren Weedman – „Hacks

”Betty Gilpin – „Wdowia zatoka” – ZWYCIĘŻCZYNI

Jamie Lee Curtis – „The Bear”

Zendaya, Elle Fanning i inne gwiazdy na czerwonym dywanie Emmy 2026

Statuetki to tylko część emocji, które wywołała tegoroczna impreza. Nie mniej dyskutowano o samym wyglądzie zaproszonych gości, którzy na ściance zaprezentowali wprost fenomenalne kreacje.

Wspomniana wcześniej prowadząca Mariska Hargitay, uwielbiana za „Prawo i porządek: Sekcja specjalna”, miała już na koncie spory sukces. Na gali Creative Arts Emmy zdobyła aż dwie nagrody za dokument „Moja mama Jayne”.

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Do zdjęć pozowały największe nazwiska show-biznesu, jak Ayo Edebiri, Elle Fanning, Chase Infiniti, Hannah Einbinder oraz Sarah Pidgeon. Prawdziwe wejście smoka zaliczyła ponownie Zendaya. Razem ze stylistą Law Roachem stworzyli zjawiskową kreację. Aktorka pojawiła się na Emmy w związku z nominacją za ostatnią odsłonę „Euforii”.

Gala Emmy to w równym stopniu święto branży modowej. Do historii przeszła m.in. tiulowa sukienka Chanel, w której w 2003 roku zachwycała Sarah Jessica Parker, niezwykła stylizacja Chloë Sevigny z 2009 roku, a także niezapomniany ubiór Cindy Crawford z 1992 roku.

Zeszłoroczna gala też nie zawiodła w kwestii mody. Jenna Ortega przykuła uwagę dzięki domowi mody Givenchy, a Selena Gomez pojawiła się w czerwonej niczym pomidor kreacji od Louis Vuitton.

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