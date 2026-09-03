Mandaryna reaguje na komentarze o jej powrocie do Michała Wiśniewskiego. Zapisuje internetowe memy

Giełda nazwisk wokół nowego związku Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski to postać, której życie uczuciowe dostarcza wyjątkowo wielu emocji w świecie polskiego show-biznesu. Muzyk w połowie marca ogłosił koniec swojego piątego małżeństwa, z Polą Wiśniewską. W przeszłości lider zespołu Ich Troje szybko odnajdował nowe partnerki, jednak po tym rozstaniu nie było wyraźnych sygnałów wskazujących na nową miłość.

Internauci zaczęli jednak spekulować, kto zastąpi Polę. Padło nawet nazwisko młodej wokalistki Ich Troje, Martyny Majchrzak, mimo że pozostaje ona w szczęśliwym związku. Pojawiły się również sugestie, by Michał Wiśniewski spróbował wrócić do Marty Wiśniewskiej. Muzyk poślubił Mandarynę w 2002 roku, niespełna rok po zakończeniu pierwszego małżeństwa. Z tego związku mają dwójkę dzieci, jednak ostatecznie para rozwiodła się oficjalnie w 2006 roku.

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Marta Wiśniewska komentuje swój powrót do byłego męża

Po rozstaniu przez długi czas Mandaryna i Michał Wiśniewski nie utrzymywali zażyłych kontaktów, lecz z upływem lat udało im się zbudować przyjacielskie relacje. Jak się okazało w czerwcu, internetowe żarty stały się rzeczywistością – byli małżonkowie znów tworzą parę. Ta informacja spotkała się z ogromnym entuzjazmem ze strony fanów. W wywiadzie dla serwisu Plotek Marta Wiśniewska skomentowała reakcje użytkowników sieci.

Sonda Która żona najlepiej pasuje do Michała Wiśniewskiego? Magda Famme Mandaryna Ania Świątczak Dominika Tajner Pola Wiśniewska Żadna

To jest przemiłe! Mam całą galerię memów, które powstały. Są bardzo urocze. Większość jest naprawdę wspaniała - powiedziała. Myślę, że ludzie bardzo miło wspominają czasy swojego dzieciństwa czy swojej młodości, a my się trochę z tym kojarzymy. I to jest fajne. Kto by nie chciał powtórzyć swojego życia jeszcze raz z mądrzejszą głową? - dodała.

W przeszłości relacja Mandaryny i Michała Wiśniewskiego przyciągała uwagę mediów z ogromną siłą. Ich życie można było śledzić w programie „Jestem jaki jestem”, emitowanym przez stację TVN. Kamery uwieczniły również ich drugi, bardzo ekstrawagancki ślub, który zorganizowano na Antarktydzie. Wiele wskazuje na to, że po latach państwo Wiśniewscy znów mogą liczyć na ogromną sympatię polskiej publiczności.

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