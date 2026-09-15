Polscy siatkarze rozbili Ukrainę i są już pewni! Kluczowe wieści z mistrzostw Europy

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-09-15 20:12

Polska reprezentacja siatkarzy kontynuuje zwycięską serię. W swoim czwartym spotkaniu podczas mistrzostw Europy Biało-Czerwoni gładko pokonali Ukrainę 3:0. Ten rezultat oznacza, że nasza drużyna zagwarantowała sobie już pierwsze miejsce w grupie, jeszcze przed finałowym meczem z Bułgarią!

Cieszący się siatkarz Bartłomiej Lemański obok Marcina Komendy. O wygranej z Ukrainą przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: CEV/ Materiały prasowe
  • Polska reprezentacja zdemolowała Ukrainę 3:0 w czwartym starciu podczas mistrzostw Europy.
  • Dzięki kompletowi wygranych, Biało-Czerwoni są zdecydowanym liderem grupy B.
  • Środowy mecz z Bułgarią nie zmieni już sytuacji – Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
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Przed wtorkowym spotkaniem w Sofii panowało spore napięcie, ponieważ dla polskiej kadry miał to być pierwszy poważny test na trwających mistrzostwach. Ukraińcy, trenowani przez Raula Lozano, pokazali wcześniej świetną formę, co udowodnili m.in. w Lidze Narodów, stawiając nam zacięty opór w ćwierćfinale (ostatecznie wygrany 3:1). Jednak 15 września musieli uznać zdecydowaną wyższość Polaków!

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Zawodnicy Nikoli Grbicia rozpoczęli znakomicie. Szybko odskoczyli na 8:1 dzięki świetnym serwom Wilfredo Leona. Mimo że Oleh Płotnicki zdołał równie mocnymi zagrywkami doprowadzić do remisu 13:13, był to tylko chwilowy zryw Ukraińców. Polacy wygrali otwierającą partię 25:20, a w kolejnej, po fenomenalnej serii zagrywek Kamila Semeniuka, zdemolowali rywali 25:13.

Trzecia partia przyniosła więcej emocji. Ukraina podniosła poziom gry i przez pewien czas nawet prowadziła (18:17), ale końcówka znowu należała do Polaków. As Bartłomieja Lemańskiego zakończył seta i cały mecz, gwarantując naszym siatkarzom pierwsze miejsce w grupie B!

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Środowe spotkanie z Bułgarią, zaplanowane na 16 września, nie ma już znaczenia dla końcowego układu tabeli. Polska na pewno zagra w 1/8 finału jako zwycięzca grupy. To efekt czterech triumfów bez straty seta i wcześniejszej porażki Bułgarii z Ukrainą (1:3). Biało-Czerwoni mogą teraz spokojnie czekać na wyłonienie swojego przeciwnika z grupy D, którym będzie czwarta drużyna tej grupy. Decydujące będzie środowe starcie Turcji z Łotwą.

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