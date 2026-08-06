Interwencja na jeziorze Jamno. Rodzina na rowerze wodnym potrzebowała pomocy

Trudności na środku jeziora Jamno

Podczas patrolowania akwenu 6 sierpnia 2026 roku policjanci zauważyli na środku jeziora rower wodny. Osoby, które z niego korzystały, znajdowały się w dużej odległości od lądu i miały poważne problemy z przemieszczaniem się w stronę brzegu. Funkcjonariusze natychmiast podpłynęli do wskazanej jednostki, aby zweryfikować sytuację i udzielić wsparcia. Na miejscu okazało się, że pasażerowie są bardzo wyczerpani i nie mają już sił, aby samodzielnie dopłynąć do bezpiecznego miejsca.

Bezpieczny powrót na ląd dzięki policjantom

Mundurowi podjęli decyzję o zabraniu wszystkich osób na pokład policyjnej łodzi, co pozwoliło na ich bezpieczny transport. Jednocześnie funkcjonariusze zabezpieczyli rower wodny i odholowali go bezpośrednio do brzegu. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu policyjnych wodniaków cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Wszyscy uczestnicy zdarzenia bezpiecznie wrócili na ląd, unikając dalszego przebywania w trudnej sytuacji na wodzie.

Apel policji o rozwagę podczas wypoczynku

Policjanci zaznaczają, że ich obecność na jeziorze Jamno pozwala na bieżące monitorowanie bezpieczeństwa i szybkie reagowanie na dostrzeżone zagrożenia. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców oraz turystów o rozsądek i unikanie wypływania zbyt daleko od brzegu bez pewności co do własnych możliwości. Należy zawsze brać pod uwagę panujące warunki pogodowe oraz siłę wiatru, które mogą znacząco utrudnić powrót na ląd. Chwila rozwagi i realistyczna ocena sił mogą uchronić przed niebezpiecznymi zdarzeniami podczas letniego wypoczynku.

Źródło: Policja.pl