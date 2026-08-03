Michał Wiśniewski nie jest katolikiem. Takie ma podejście do wiary

Wiara i religia są kwestiami indywidualnymi, a wiele osób nie chce ich poruszać publicznie. Do tego grona z pewnością nie należy jednak Michał Wiśniewski, który wśród wielu swoich szczerych wypowiedzi nie unikał słów na tematy związane ze sferą duchową. Ostatnio piosenkarz, wokół którego zrobiło się ponownie głośno po ponownym związaniu się z Mandaryną, opowiedział o swoim stosunku do religii w rozmowie z Moniką Richardson.

Michał Wiśniewski wprost o wierze. Nie chodzi do kościoła

W podcaście "Przełomy" magazynu "Fakt" gwiazdor poruszył m.in. rozstanie i powrót do Mandaryny czy też szeroko komentowane problemy finansowe. Nie zabrakło jednak także tematu religii, co do której Michał Wiśniewski ma jasne stanowisko. Mimo że nie jest praktykującym wiernym, jest wierzącym chrześcijaninem. W dorosłym życiu z własnego wyboru przeszedł z katolicyzmu, w którym dorastał, na protestantyzm.

"Ja jestem wierzący. Choć nie jestem wiernym praktykującym, chodzącym do kościoła. Jestem protestantem. Ale to jest bez znaczenia, bo urodziłem się jako katolik. Wziąłem ślub w wierze katolickiej, bo jestem chrzczony. Byłem u komunii, a z wyboru jestem protestantem, bo podobnie jak wiele osób uważam, że powinienem się spowiadać tylko i wyłącznie przed Bogiem" - powiedział.

To wtedy zmienił wyznanie

Kiedy Michał Wiśniewski zdecydował się na zmianę wyznania? Wydarzyło się to przed czwartym ślubem, który wziął z Dominiką Tajner w 2012 roku. Artysta ze względu na osobiste przekonania postanowił przejść na protestantyzm, z którym miał styczność już jako nastolatek. Przed wejściem w dorosłość przyszły lider zespołu Ich Troje mieszkał bowiem w Niemczech, a dokładnie - u ciotki w Bonn.

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Michał Wiśniewski ma sześcioro dzieci. Czy są ochrzczone?

Gwiazdor nie ukrywa również, że tylko w przypadku dzieci z pierwszego małżeństwa zdecydował się na ich chrzest oraz późniejszą Pierwszą Komunię Świętą. Michał Wiśniewski w oczach Kościoła Katolickiego jest zresztą po dziś dzień mężem Mandaryny - po rozwodzie z Magdą Femme wziął z nią najpierw ślub cywilny, a potem także ślub kościelny, który cała Polska oglądała na żywo prosto z mroźnej Kiruny. Dzieci Wiśniewskich, Xavier i Fabienne, są zatem ochrzczone, natomiast pozostałe czworo dzieci muzyka Ich Troje z kolejnymi żonami - nie.

"U mnie chrzczone były, a potem poszły do komunii tylko dzieci z Mandaryną, czyli Xavier i Fabienne. Ja w pewnym momencie podjąłem decyzję o zmianie i dziś jestem protestantem. Eti i Vivi już same będą decydowały o swoim chrzcie, nie narzucaliśmy im z Anią wiary, to będzie ich wybór. Jezus się chrzcił świadomie jako dorosły i one też same zdecydują" - wytłumaczył kilka lat temu również "Faktowi".

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa