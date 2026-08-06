Dachowanie w miejscowości Podule. Policjantka pomogła poszkodowanej kobiecie

Interwencja policjantki w miejscowości Podule

Do zdarzenia drogowego doszło 2 sierpnia 2026 roku około godziny 8:20 w powiecie łaskim. Samochód osobowy wpadł w poślizg, w wyniku czego dachował i ostatecznie zatrzymał się w przydrożnym rowie. Na miejsce najechała sierżant Patrycja Janiak z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała właśnie z nocnej służby. Funkcjonariuszka natychmiast wysiadła ze swojego pojazdu i wykorzystując zdobytą wiedzę oraz doświadczenie, przystąpiła do udzielania pomocy kobiecie, która znajdowała się poza uszkodzonym autem.

Pierwsza pomoc dla poszkodowanej kobiety

Sierżant Patrycja Janiak udzieliła kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwała na miejsce odpowiednie służby ratunkowe. Poszkodowana uskarżała się na ból pleców oraz klatki piersiowej, a także zgłaszała funkcjonariuszce duszności. Do momentu przyjazdu policji i pogotowia ratunkowego mundurowa opiekowała się poszkodowaną oraz zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Dzięki jej działaniom zapewnione zostało bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, co potwierdza, że funkcjonariusze są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze.

Źródło: Policja.pl