Robert Lewandowski uderzony w twarz przez kolegę z drużyny. Felipe Santana ujawnia kulisy bójki w szatni

Chociaż tamte wydarzenia wspominano już wielokrotnie, po raz kolejny wyciągnięto na światło dzienne dawne dzieje. Chodzi o historię legendarnego zespołu Borussii Dortmund pod wodzą Juergena Kloppa, o którego obliczu stanowili wówczas m.in. Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski oraz młody Robert Lewandowski.

Brazylijski defensor zrelacjonował, w jaki sposób rodził się spór pomiędzy Polakiem a Lucasem Barriosem. Reprezentant Paragwaju w pewnym momencie nabawił się urazu na turnieju Copa América, co na dłużej wykluczyło go z występów w klubie. Zanim jednak doznał kontuzji, Barrios dzierżył miano najskuteczniejszego snajpera ekipy z Dortmundu, podczas gdy Lewandowski uczył się gry jako „fałszywa dziewiątka”, do czego przyzwyczajał go trener Klopp.

Gdy paragwajski snajper uporał się z problemami zdrowotnymi, powoli odbudowywał swoją pozycję w zespole. Najczęściej wchodził na murawę pod koniec meczów, zastępując na boisku właśnie polskiego napastnika. Z opowieści Santany wynika, że to dokładnie w tamtym okresie narodził się otwarty konflikt między oboma graczami.

„Kiedy Lucas miał wejść za Lewandowskiego, próbował go przywitać, ale Polak po prostu go zignorował i kontynuował chodzenie. To stało się w pierwszym meczu i powtórzyło się w drugim spotkaniu. Lucas wyciągał rękę, ale Lewandowski nie zwracał na niego uwagi” – wspominał Brazylijczyk w podcaście „CharlaPodcast”.

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Robert Lewandowski przez lata przeszedł wielką metamorfozę

⚠️ Felipe Santana relembra o dia em que Lucas Barrios deu um soco em Robert Lewandowski no vestiário do Borussia Dortmund: — “Lucas se lesionou enquanto disputava a Copa América pelo Paraguai e ficou afastado dos gramados por um período. Naquela época, era o artilheiro da nossa equipe, com 13 gols. Lewandowski vinha logo atrás, atuando como falso 9, com cerca de seis gols. Depois de se recuperar da lesão, Lucas começou a entrar nas partidas por volta dos 70 ou 75 minutos, geralmente no lugar de Lewandowski. Lembro de tudo como se fosse ontem. Quando Lucas estava prestes a entrar no lugar de Lewandowski, tentou cumprimentá-lo, mas o polonês simplesmente o ignorou e continuou andando. Isso aconteceu no primeiro jogo e se repetiu na segunda partida. Lucas estendia a mão, mas Lewandowski não lhe dava atenção. Então, no ônibus da equipe, Lucas disse: ‘Cara, não vou aceitar essa palhaçada! Sempre o tratei bem, mas ele fica fazendo essas coisas infantis comigo!’ Nosso terceiro jogo seria em casa, contra o Bayer Leverkusen. Lucas avisou: ‘Se ele não me cumprimentar hoje também, vou pegar esse cara!’ Quando estava prestes a entrar em campo, Lewandowski novamente não lhe estendeu a mão. Lucas, então, fez um gesto em sua direção, como quem dizia: ‘Vou pegar você!’ Faltava muito pouco para o fim da partida. De repente, vi Lucas caminhando rapidamente em direção ao vestiário. Quando entrei, percebi que ele estava apertando ainda mais as chuteiras. Além disso, os dois ficavam sentados lado a lado no vestiário. Tentei acalmar Lucas, dizendo: ‘Cara, fique tranquilo. Por que ficar tão irritado por causa de uma falta de respeito?’ Naquele momento, Lewandowski entrou no vestiário com a camisa jogada sobre o ombro. Lucas se levantou e disse: ‘Eu avisei que iria pegar você!’ Em seguida, acertou um soco bem no rosto de Lewandowski. Eu também pulei por cima da mesa para separar os dois. A confusão tomou conta do vestiário, e todos tentavam afastá-los. No fim das contas, Lucas pagou uma multa, enquanto Lewandowski ficou responsável por pagar o jantar da equipe.” (@CharlaPodcast)— Bundesliga Insider (@BundesInsider) October 30, 2026

Lucas Barrios miał dość zachowania Roberta Lewandowskiego

„Stary, nie będę tolerował tego głupstwa! Zawsze traktowałem go dobrze, a on robi ze mną te dziecinne rzeczy!” – miał powiedzieć wzburzony Barrios, co po latach przytoczył Santana.

Napięcie sięgnęło zenitu tuż przed kolejnym ligowym starciem, w którym rywalem był Bayer Leverkusen. Paragwajski piłkarz zapowiedział wtedy kolegom z szatni, że kolejne lekceważące zachowanie ze strony Lewandowskiego zakończy się bezpośrednim starciem.

Scenariusz ten szybko się ziścił. Kiedy polski zawodnik po raz kolejny zignorował wyciągniętą dłoń zmiennika, Paragwajczyk przeszedł do gróźb. Pokazał w stronę Polaka jednoznaczny gest, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że tym razem nie puści tej zniewagi płazem.

Bójka w szatni Borussii Dortmund. Lucas Barrios uderzył Roberta Lewandowskiego

Prawdziwy dramat rozegrał się jednak dopiero po zakończeniu spotkania. Santana zwrócił uwagę, że Barrios w ogromnym pośpiechu opuścił murawę i pobiegł prosto do szatni. Kiedy Brazylijczyk również się tam pojawił, dostrzegł kolegę z wściekłością zaciskającego sznurówki w butach. Obaj zajmowali sąsiednie miejsca, więc defensor podjął jeszcze próbę ostudzenia gorących emocji.

„Stary, uspokój się. Po co tak się wkurzać z powodu braku szacunku?” – zwrócił się wówczas Santana do reprezentanta Paragwaju.

Kilka sekund później próg szatni przekroczył Lewandowski. Na jego widok Barrios błyskawicznie zerwał się z miejsca i nawiązał do swoich wcześniejszych gróźb.

„Ostrzegałem, że cię dorwę!” – rzucił wściekły Paragwajczyk, a następnie wymierzył polskiemu napastnikowi cios prosto w twarz.

Brazylijski obrońca wyznał, że osobiście musiał interweniować, aby odciągnąć od siebie walczących zawodników. Santana przeskoczył nawet przez stojący na środku stół, a w pomieszczeniu zapanował gigantyczny chaos.

Według relacji Santany, który w późniejszym okresie sam podpadł kibicom z Dortmundu swoim transferem do znienawidzonego Schalke 04, cała afera miała dla obu graczy dalsze konsekwencje. Barrios otrzymał od klubu karę finansową, z kolei Lewandowski musiał zapłacić za wspólną kolację dla całego zespołu.