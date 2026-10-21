Michał Szpak znów zaskakuje stylizacją. Obok niego elegancka Weronika Rosati na premierze znanej kolekcji

Co za widok! Michał Szpak w nietypowych butach, Weronika Rosati w zmysłowej stylizacji

Kolaboracja cenionych marek premium z popularnymi sieciówkami zawsze budzi ogromne zainteresowanie. W tym przypadku to libański wizjoner mody, Elie Saab, znany z tworzenia spektakularnych sukni wieczorowych oraz dbałości o najdrobniejsze szczegóły, zaprezentował swoją kolekcję. Jego unikalne projekty regularnie goszczą na najważniejszych światowych imprezach. Przedpremierowy pokaz w Warszawie naturalnie przyciągnął wiele znanych osobistości, które chętnie pozowały przed aparatami, prezentując swoje starannie dobrane stylizacje.

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Michał Szpak łamie modowe zasady, Weronika Rosati kusi elegancją. Co za stylizacje!

Na czerwonym dywanie można było dostrzec aktorkę Weronikę Rosati. Artystka zdecydowała się na zmysłowy i bardzo szykowny strój, w którym dominowały koronkowe elementy. Ta delikatna tkanina idealnie współgrała z charakterem kolekcji Elie Saab. Od lat koronki stanowią niezwykle popularny motyw w modzie damskiej, umożliwiając osiągnięcie balansu pomiędzy subtelnością a intrygującym efektem. Swoim wyborem Rosati pokazała, że tradycyjna elegancja to wciąż strzał w dziesiątkę podczas branżowych spotkań.

Wśród gości znalazł się także Michał Szpak. Wokalista przyzwyczaił już wszystkich, że jego garderoba jest daleka od zachowawczej. Na tę okazję ponownie wybrał odważne, nieoczywiste połączenia. Zrezygnował z klasycznego garnituru na rzecz szerokiej, dwurzędowej marynarki z wyraźnym dekoltem. Całość dopełnił wyrazistym, butelkowozielonym szalem. Piosenkarz zadbał również o odpowiednie akcesoria, takie jak ciemne okulary, liczne sygnety oraz pomalowane paznokcie, co idealnie współgrało z jego scenicznym wizerunkiem. Uwagę przykuwały także nietypowe buty z wycięciami odsłaniającymi palce. Szpak kolejny raz udowodnił, że poprzez ubiór wyraża siebie, nie zważając na jakiekolwiek reguły. Jego ekstrawagancka kreacja mocno wyróżniała się na tle klasycznych ubiorów pozostałych uczestników imprezy.

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