Kompleksowe zakupy na święta bez przepłacania: dlaczego warto zacząć wcześniej?

Dlaczego warto zacząć świąteczne zakupy wcześniej?

Wcześniejsze zakupy świąteczne rozkładają wydatki na kilka tygodni, dzięki czemu pojedynczy rachunek jest niższy i łatwiej go kontrolować. Zamiast jednej dużej wizyty w sklepie robisz kilka krótszych, a podczas każdej z nich możesz skorzystać z aktualnych promocji.

Wcześniejsze zakupy dają też większy wybór. Już jesienią w sklepach są dostępne produkty sezonowe, takie jak bakalie, przyprawy korzenne, mak czy konserwy rybne w różnych wariantach. Tuż przed Wigilią popularne artykuły szybko znikają, więc trzeba wybierać to, co zostało. Wcześniejsze zakupy ograniczają też ryzyko marnowania żywności, bo w ostatniej chwili łatwo kupić za dużo.

Jakie produkty świąteczne można kupić z wyprzedzeniem?

Z wyprzedzeniem kupisz produkty, które mają długi termin przydatności lub dobrze znoszą mrożenie. Są to przede wszystkim:

produkty suche, czyli mąka, cukier, kasza, makaron, mak, bakalie, orzechy, przyprawy korzenne i bułka tarta;

konserwy i przetwory w słoikach, takie jak ryby w puszkach, kukurydza, groszek, buraczki, ogórki, grzyby i śledzie w zalewie;

produkty mrożone – ryby, pierogi, owoce do kompotów i ciast, warzywa na sałatkę oraz gotowe ciasto;

napoje, w tym woda, soki, kompot, herbata, kawa i napoje bezalkoholowe;

artykuły niespożywcze, czyli świece, serwetki, papier do pakowania, ozdoby i środki czystości.

Świeże produkty zostaw na ostatnie dni. Chleb, nabiał, warzywa, mięso i ryby z lady kupuj najwcześniej na 2 do 3 dni przed Wigilią, żeby zachować ich świeżość i smak.

Jak zaplanować listę zakupów i budżet na święta?

Planowanie zaczyna się od liczby osób przy stole i listy potraw. Dobrze jest zrobić to na początku listopada, a zakupy podzielić na etapy:

spisz menu na Wigilię i dwa dni świąt, a następnie rozpisz składniki do każdej potrawy; sprawdź domowe zapasy, żeby nie kupować drugi raz mąki, przypraw czy oleju; ustal kwotę, którą chcesz wydać, i podziel ją na produkty suche, mrożone, świeże oraz napoje; zaplanuj trzy wizyty w sklepie, na przykład w listopadzie, w połowie grudnia i tuż przed Wigilią.

Przy ustalaniu ilości policz porcje na osobę dla każdej potrawy i dodaj niewielki zapas na niespodziewanych gości. Resztki z dań można zamrozić i wykorzystać w kolejnych dniach.

Dlaczego Kaufland to dobry wybór na świąteczne zakupy dla całej rodziny?

Kaufland to sklep, w którym w jednym miejscu kupisz zarówno produkty spożywcze, jak i artykuły do domu, dlatego łatwo skompletować w nim świąteczne zakupy. W ofercie znajdziesz produkty suche, mrożonki, napoje, świeże warzywa i owoce, wyroby z lady oraz pieczywo, a do tego ozdoby i środki czystości. Przed wizytą w sklepie sprawdź aktualną ofertę na stronie https://sklep.kaufland.pl/.

Jakość sieci doceniają także konsumenci. Kaufland otrzymał Złoty Laur Konsumenta w kategorii Najwyższa jakość produktów – świeża lada (4. rok z rzędu), w kategorii Najwyższa jakość produktów – świeże owoce i warzywa (4. rok z rzędu) oraz w kategorii Najwyższa jakość i świeżość produktów – pieczywo (3. rok z rzędu). To ważne przy zakupach, w których liczy się świeżość wędlin, serów, ryb, warzyw i chleba.

Spokojne święta zaczynają się od dobrego planu. Wystarczy spisać menu, rozłożyć zakupy na kilka tygodni i kupować najpierw produkty o długim terminie przydatności, a świeże zostawić na ostatnie dni przed Wigilią.

Materiał sponsorowany