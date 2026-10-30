Ksiądz Rafał Główczyński z "The Traitors: Zdrajcy" przeniesiony do innej parafii. Duchowny odpowiada przełożonym

Ksiądz Rafał Główczyński zmienia parafię. Salwatorianie wydali oświadczenie

Kojarzony z działalności internetowej jako „Ksiądz z Osiedla” ks. Rafał Główczyński żegna się ze swoją obecną parafią. Duchowny zostanie przeniesiony do Trzebnicy, gdzie będzie pracował w charakterze katechety i wikariusza. Ruch zwierzchników wzbudził liczne spekulacje wśród wiernych, co skłoniło Polską Prowincję Salwatorianów do zabrania głosu. Zakon opublikował oświadczenie, w którym kategorycznie uciął wszelkie pogłoski. Zapewniono w nim, że wobec kapłana nie ma żadnych zarzutów, a cała sytuacja wynika ze zwykłych zmian kadrowych. Przełożeni skomentowali również szeroko omawiane w mediach projekty duchownego, które dotyczyły nabycia nieruchomości na Maderze oraz barki na Wiśle. Zaznaczono, że te pomysły nie zyskały zgody władz zakonnych.

Ks. Rafał Główczyński SDS nigdy nie otrzymał zgody Przełożonego Prowincjalnego ani Rady Prowincjalnej na zakup barki ani domu rekolekcyjnego na Maderze. Co więcej, w piśmie z dnia 16 maja 2026 r. Przełożony Prowincjalny wyraźnie zakazał ks. Rafałowi dokonania zakupu zarówno barki, jak i domu rekolekcyjnego na Maderze – poinformowało zgromadzenie.

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Stanowisko zgromadzenia stanowi wyraźne odcięcie się od planów finansowych znanego kapłana i wyznacza granicę pomiędzy niezależnymi inicjatywami księdza a oficjalną aprobatą zwierzchników. Choć na wniosek samego duchownego termin przeprowadzki do Trzebnicy został przełożony na listopad, to oświadczenie salwatorianów dowodzi, że regułom musi podporządkować się nawet kapłan działający jako influencer. Władze zakonne nie przewidziały jednak, że ks. Rafał postanowi publicznie skomentować ten komunikat.

"Ksiądz z Osiedla" komentuje decyzję przełożonych i zapowiada publikację dowodów

Obserwatorzy w sieci zwrócili się do księdza Rafała z prośbą o odniesienie się do zaistniałej sytuacji. Duchowny zapowiedział, że wkrótce przedstawi szerszy kontekst całej sprawy, ale już teraz opublikował krótkie oświadczenie, w którym widać jego ogromną złość na postawę zwierzchników. Poniżej prezentujemy wpis kapłana z zachowaniem oryginalnej pisowni.

WKUR*IŁEM SIE!!! Przepraszam za słownictwo ale jak czytam OŚWIADCZENIE moich przełożonych, to inaczej nie potrafię.Od 3 miesięcy w KAŻDY WOLNY DZIEŃ ZAPIERDA*AM DO PRACY I ŻEBRZĘ, ŻEBY COŚ DLA MŁODZIEŻY ZROBIĆ. WSZYSCY O TYM MóWILI, MNÓSTWO LUDZIE MNIE WSPIERAŁO, ONI W NICZYM NIE POMOGLI, a jak teraz jak wszyscy dookoła zaczęli pytać dlaczego mnie przenoszą, to TERAZ napisali, że NIE WIEDZIELI I NIE MIAŁEM POZWOLENIA???? ZE TO JA PROSIŁEM O PRZENOSINY OD 1 listopada? BZDURY! JEDYNE co w tym oświadczeniu jest PRAWDĄ, to że NIE JESTEM PEDO*ILEM, NIE JEST OSZUSTEM, NIE ZROBIŁEM NIC ZŁEGO. Jestem księdzem, który chciał coś dla ludzi zrobić, parę rzeczy mi się udało i chyba to zaczęło przeszkadzać - napisał ksiądz.

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- Realna walka z pedofi*a w kościele zaczęła się dopiero jak media o tym zaczęły pisać. Mam nadzieję, że moja historia będzie początkiem szanowania księży przez przełożonych. Nie chciałam tego rozwiązywać w ten sposób. Proponowałem, żebyśmy ten tekst przygotowali razem. Nie chcieli dialogu. Nie chcieli rozmowy. Woleli oświadczenia - podsumował.

Duchowny zadeklarował, że dokładne kulisy całej sytuacji ujawni na początku listopada 2026 roku. Zamierza wówczas opublikować wszystkie zrzuty ekranu, które mają dowieść, że podjęta wobec niego decyzja jest niesprawiedliwa. Jednocześnie kapłan zaznaczył, że pozostaje otwarty na szczere wyjaśnienie sprawy przez swoich przełożonych.