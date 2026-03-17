Mateusz Pawłowski pokaże dziewczynę w "Tańcu z gwiazdami"! Tak o niej mówi

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-17 12:34

W kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy show zatańczą ze swoimi bliskimi. Mateusz Pawłowski w rozmowie z Eską wyjawił, że jemu na parkiecie towarzyszyć będzie ukochana. Aktor znany z serialu "Rodzinka.pl" do tej pory niewiele mówił o swoim życiu prywatnym. Sprawdź, co powiedział o partnerce przed kamerami.

Mateusz Pawłowski jest szczęśliwie zakochany, a już za moment podzieli się swoim szczęściem z widzami. Aktor, który ma za sobą przełomowy występ w programie "Taniec z gwiazdami", podczas którego wywijał biodrami niemal jak Shakira, za co otrzymał 41 punktów, do tej pory mocno strzegł swojej prywatności. Jako że kolejny odcinek show będzie odcinkiem rodzinnym, poświęconym bliskim par walczących o Kryształową Kulę, serialowy Kacperek z "Rodzinki.pl" postanowił, iż u jego boku na parkiecie zadebiutuje ukochana, Nela

Ja będę tańczyć z moją partnerką Nelą - powiedział z radością w rozmowie z Eską. 

Dopytany o to, czy tym samym otworzy się na pokazywanie życia prywatnego w mediach, Pawłowski wytłumaczył w rozmowie z reporterem Eski powody swojej - pewnie zaskakującej dla wielu - decyzji. Aktor podkreślił, że zamierza jedynie uchylić rąbka tajemnicy, a nie emanować "prywatą", jak w zwyczaju mają niektórzy z jego kolegów i koleżanek po fachu. 

Pawłowski pokaże dziewczynę w "Tańcu z gwiazdami" 

Mateusz Pawłowski - dziewczyna

Okazuje się, że ukochana aktorka ma na imię Kornelia. Pawłowski nazywa ją jednak pieszczotliwie "Nelą". W rozmowie z reporterem Eski gwiazdor "Rodzinki.pl" zapewnił, że choć faktycznie przedstawi partnerkę światu, nie zamierza czynić ze swojego życia prywatnego publicznego show. Odsłonięcie prywatności ma odbyć się w kontrolowanych warunkach, w estetyce telewizyjnego formatu. 

Jeśli tutaj w odcinku rodzinnym jestem w stanie to pokazać, no to można powiedzieć, że to będzie takie delikatne uchylenie rąbka tajemnicy, ale w takich kontrolowanych - wydaje mi się - warunkach pod względem całego tego publicznego show, którego dostarczamy - wyjaśnił Maksowi z Eski.

Mateusz Pawłowski o łatce Kacperka z Rodzinki.pl
Galeria zdjęć 24
Radio ESKA Google News
Mateusz Pawłowski
Taniec z gwiazdami